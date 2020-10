Nos EUA, furacão Delta segue se fortalecendo e deve subir para categoria 4

Matéria publicada em 6 de outubro de 2020, 11:15 horas

Washington- De acordo com o Centro Nacional de Furacão (NHC, na sigla em inglês), o furacão Delta continua se “fortalecendo rapidamente” enquanto avança pelo Golfo do México em direção à costa dos Estados Unidos e do México.

Pelas previsões feitas pelo órgão, o fenômeno deve se intensificar à categoria 4 nos próximo dois ou três dias.

De acordo com o NHC, há incertezas a respeito das projeções do caminho e do furacão. “Existe um risco significativo de haver tempestade, vento e chuva ao longo da costa de Louisiana ao oeste da Flórida, começando na quinta à noite ou sexta-feira”, destaca o órgão.

A passagem do furacão pode afetar a produção de petróleo no Sul dos EUA, como ocorreu durante fenômenos anteriores.

Fonte Agência Estado*