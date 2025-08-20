quarta-feira, 20 agosto 2025
Papa Leão convoca dia de jejum e oração pela paz nesta sexta-feira (22)

Anúncio foi feito durante audiência semanal no Vaticano

by adrielly ribeiro

Vaticano – O Papa Leão convocou os fiéis a realizarem, nesta sexta-feira (22), um dia de jejum e orações pela paz no Oriente Médio, na Ucrânia e em outras regiões do mundo afetadas pela guerra.

Ele pediu que todos elevem suas súplicas a Deus para conceder paz e justiça e enxugar as lágrimas daqueles que sofrem por causa dos conflitos armados em andamento”.

O novo chamado do papa acontece em meio a articulações dos Estados Unidos para promover uma reunião entre Donald Trump, Vladimir Putin e Zelensky, com o objetivo de discutir um possível cessar-fogo no conflito ucraniano. De acordo com a Casa Branca, há sinais de disposição para negociações por parte de Kiev e Moscou, e Washington tenta acelerar a realização do encontro.

O jejum como forma de oração é uma prática tradicional na Igreja Católica, frequentemente adotada em períodos litúrgicos importantes ou em momentos de crise espiritual. Em outubro do ano passado, o então papa Francisco já havia convocado os fiéis a um dia de jejum no aniversário de um ano da guerra entre Israel e Hamas.

