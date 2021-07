Prédio em Washington desaba, deixa uma pessoa presa e outras feridas

Mais quatro trabalhadores foram removidos do local pouco tempo depois do desabamento na capital norte-americana, que ocorreu nessa quinta-feira (1º), por volta das 15h30 no horário local, segundo John Donnelly, diretor-assistente dos bombeiros.

Os trabalhadores resgatados foram levados a um hospital local, a oito quilômetros do Capitólio. Nenhum deles corria risco de morrer, disse Donnelly.

O trabalhador preso nos escombros estava consciente e em contato com as equipes de bombeiros que tentam resgatá-lo, afirmou o diretor. “Estamos conversando com ele e vejo isso como uma coisa boa”.

Na semana passada, uma torre residencial desabou em Surfside, na Flórida, enquanto a maioria dos moradores dormia. Equipes de resgate já recuperaram 18 corpos e dizem que 145 pessoas ainda estão desaparecidas.

(Reportagem de Trevor Hunnicutt em Washington e Dan Whitcomb em Los Angeles)