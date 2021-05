Primeiro-ministro britânico vai relaxar restrições no Reino Unido a partir de 17 de maio

Matéria publicada em 10 de maio de 2021, 07:52 horas

Londres- O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, deve anunciar nesta segunda-feira, 10, uma reabertura significativa da economia a partir do dia 17 de maio. O gabinete assinará a terceira fase do relaxamento de restrições da covid-19 na Inglaterra. Johnson avalia que a pandemia está sob controle e a normalidade está voltando.

“Agora, esperamos poder desbloquear com cautela, mas de forma irreversível”, disse o primeiro-ministro em uma entrevista coletiva em Downing Street.

A maioria das empresas em todos os setores, exceto os de maior risco, será capaz de reabrir, incluindo serviços de bares, como os tradicionais pubs, e restaurantes. Esse relaxamento vai acontecer junto com a flexibilização de algumas restrições às viagens ao exterior.

Hotéis e cinemas serão reabertos e os esportes em ambientes fechados também poderão ser retomados. Algumas performances e eventos esportivos maiores poderão reabrir para espectadores pagantes, com restrições.

Com o afrouxamento das restrições, os britânicos também poderão se reunir de forma privada em ambientes fechados, com no máximo seis pessoas ou duas famílias. Festas de casamentos poderão ter até 30 convidados. Por outro lado, aglomerações de mais de 30 pessoas, mesmo ao ar livre, permanecerão proibidas.

Fonte Agência Estado com agências internacionais*.