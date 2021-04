SpaceX quer instalar janela panorâmica no “nariz” da cápsula Dragon

Matéria publicada em 1 de abril de 2021, 12:54 horas

Objetivo é atrair mais clientes para viagens de turismo espacial

Brasília- A SpaceX está disposta a levar o turismo espacial a sério e pensa em soluções que podem ajudar a atrair mais clientes, como por exemplo colocar uma janela panorâmica no topo da cápsula Dragon.

A informação foi dada por um dos quatro já inscritos para o primeiro voo turístico organizado pela empresa liderada por Elon Musk.

Jared Isaacman, de 34 anos e cliente da SpaceX e da Inspiration4, revelou a mudança inesperada no design da nave tripulada Dragon, que o levará e aos outros três convidados para órbita ainda neste ano.

A estrutura transparente que será instalada na cápsula da SpaceX terá a mesma finalidade da existente na Estação Espacial Internacional (ISS) em 2010: ter uma janela sobre a Terra e o espaço em volta.

A SpaceX já confirmou a construção da cúpula e diz que projetou uma espetacular janela em vidro para a Crew Dragon.

Tudo graças ao interesse comercial em missões da Dragon, nas quais a cápsula operaria como suporte independente e estação. Uma janela que promete oferecer uma experiência de visualização provavelmente incomparável na história dos voos espaciais.

Embora a cúpula da Estação Internacional seja exemplo da cúpula de vidro da Dragon, as duas são semelhantes apenas no sentido de que ambas são janelas de visualização baseadas no espaço. Mas a que será instalada na Dragon aproxima-se mais do projeto inicial que os engenheiros da ESA tentaram alcançar para a ISS.

A nova estrutura vai apresentar uma proporção aproximada de dois por um e material de suporte estrutural para o vidro. A janela circular central da cúpula tem diâmetro ininterrupto de 80 centímetros, enquanto todo o conjunto tem um diâmetro interno total de mais ou menos dois metros e uma profundidade (área da janela cônica) de cerca de 50 centímetros.

Se a versão final da SpaceX estiver correta, a cúpula também será monolítica, o que significa que a janela de vidro, em si, não seria interrompida por suportes estruturais.

Proteção da cúpula

Ter uma janela panorâmica espacial significa liberdade de visão para quem viaja no espaço, mas implica algumas proteções. Seguindo o exemplo da cúpula instalada na ISS, a janela que a SpaceX pretende instalar também vai ter uma proteção.

A única diferença é que se a ISS, que tem uma espécie de estores em forma de pétalas dobráveis, que servem como sombras e escudos de micrometeorito quando o módulo não está em uso, a cúpula de vidro da Dragon terá como proteção o “nariz” da nave espacial.

Também ainda não está totalmente esclarecido de que material será feita a nova janela, já que cúpulas grandes, monolíticas e à prova de balas são uma tecnologia que ainda não existe.

*Com informações da RTP – Rádio e Televisão de Portugal