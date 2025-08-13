quarta-feira, 13 agosto 2025
Uruguai dá passo decisivo para legalizar eutanásia

Projeto, que tem apoio popular, permite procedimento apenas com consentimento expresso e avaliação médica rigorosa

by Lívia Nascimento

Internacional – A Câmara dos Deputados do Uruguai aprovou nesta quarta-feira (13), por 64 votos a 35, um projeto de lei que descriminaliza a eutanásia para adultos mentalmente capazes com doenças terminais ou incuráveis. A proposta, que agora segue para análise no Senado, prevê que o procedimento só poderá ser realizado com o consentimento expresso do paciente e, em caso de divergência entre dois médicos, será obrigatória a avaliação por uma junta médica.

A medida coloca o país entre as nações latino-americanas — como Colômbia, Equador e Cuba — que adotaram a prática, e aproxima sua legislação de países como Espanha, Nova Zelândia e Canadá, onde formas de morte assistida já são legalmente reconhecidas. O tema ganhou força no debate público uruguaio desde 2019, quando o ex-dirigente esportivo Fernando Sureda, diagnosticado com uma doença degenerativa, defendeu publicamente o direito de decidir sobre o próprio fim. Pesquisas indicam amplo apoio da população à proposta, que segue para o Senado e pode ser aprovada antes do fim do ano.

