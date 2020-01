13ª edição do Encontro de Jornadas de Folia de Reis e São Sebastião acontece neste sábado, em Barra Mansa

Matéria publicada em 17 de janeiro de 2020, 19:00 horas

Evento é uma iniciativa da Fundação Cultura Barra Mansa e acontece na Água Comprida, no Vila Nova

Barra Mansa – A tradicional Folia de Reis acontece em Barra Mansa neste sábado (18) a partir das 14h, na 13ª edição do Encontro de Jornadas e São Sebastião, na localidade da Água Comprida, Vila Nova. A Jornada contará com a participação de mais de 200 foliões de grupos locais e de outros municípios da região Sul Fluminense. As festividades serão na Praça Marcello Drable. Serão apresentadas cantorias de fé, devoção e homenagens ao menino Jesus.

O calendário da festa inicia no sábado e segue até o dia (20) segunda-feira, dia do Mártir São Sebastião, padroeiro do município, com visitas às casas, onde são cantadas as músicas típicas da Folia de Reis.

O Encontro de Jornadas de Folia de Reis e São Sebastião foi instituído no calendário cultural do município através da Lei 4.1567/2013, que integra o Sistema Municipal de Cultura de Barra Mansa – SMCBM, Lei 4.602/2016 e conta com o apoio da prefeitura, por meio da Fundação Cultura Barra Mansa.

A Folia de Reis é uma festa popular e tradicional que passa por gerações. Trata-se de uma manifestação religiosa que, segundo a crença, celebra o encontro de três Reis Magos (Gaspar, Belchior e Baltazar) com o menino Jesus.