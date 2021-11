1º Circuito do Hambúrguer está sendo realizado em Resende

Matéria publicada em 23 de novembro de 2021, 19:44 horas

Resende – Resende realizará o 1º Circuito do Hambúrguer. O evento reúne 20 hamburguerias da cidade, que no último ano registrou um “boom” de novas lojas deste segmento.

Os chefs hamburgueiros prometem mostrar sua identidade em sanduíches para lá de criativos e especiais, desde a linha mais tradicional, da escola americana, aos burguers gourmets, explorando uma variedade de carnes e passando também pela linha vegetariana. Você já provou, por exemplo, um hambúrguer de frutos do mar ou imaginou misturar o gostinho da carne bovina ao creme de avelã? Prefere a leveza da tilápia ou o sabor denso do cordeiro? Ou que tal trazer o sabor oriental do sushi para o recheio do sanduíche? O Circuito do Hamburguer oferece dezenas de combinações, que foram montadas especialmente para o evento, com um preço único. Você pode provar só o hambúrguer por R$19,90 ou o combo, que inclui acompanhamentos, por R$39,90.

O chef Alex Chagas e Matheus Moreira se uniram na organização do evento. Os dois tinham o mesmo propósito de fomentar a cultura “hamburgueira” na região e juntaram forças para promover o Circuito do Hamburguer de Resende. Alex Chagas, que é jornalista e promotor de eventos, traz a experiência de mais de 20 anos no ramo, e Matheus Moreira está dando um toque de sabor extra ao evento, fornecendo seus produtos às hamburguerias participantes. “Neste primeiro evento, queremos provocar uma interação das marcas, mostrando o potencial de cada uma delas ao público e, assim, oxigenar o mercado”, conta Alex, que organiza este primeiro Circuito com o olhar no futuro. “A ideia é expandir para outras cidades da região e depois fazer um festival gastronômico maior, reunindo hamburguerias num mesmo espaço, com música e entretenimento aos clientes.

O 1º Circuito do Hamburguer de Resende já começou e segue até dia 15 de dezembro. Foi montado um site do evento (www.circuitodoburger.com), onde você confere todas as hamburguerias participantes e o cardápio de sanduíches montados especialmente para o evento.