2ª edição da ExpoRio Turismo começa nesta quinta

Estado – Vem aí a 2 ª edição da ExpoRio Turismo, maior evento de turismo do estado do Rio de Janeiro. Entre os dias 19 e 22 de outubro, a feira vai reunir os principais players da cadeia produtiva do segmento de forma inédita, no Lagoon. O projeto é realizado pela Secretaria de Estado de Turismo e pela TurisRio, com apoio da Fecomércio RJ.

Durante os quatro dias de evento, a ExpoRio Turismo vai apresentar experiências focadas nos segmentos de Negócios, Cultura, Gastronomia e Entretenimento. As 12 regiões turísticas do estado estarão contempladas, com espaços exclusivos, além de uma feira de artesanato e produtos rurais. Um espaço destinado a palestras e debates com especialistas do setor de turismo, negócios e eventos promete trazer muito networking ao público presente.

O secretário de estado de Turismo, Gustavo Tutuca, ressalta a potência do evento para a divulgação do estado e a consolidação das atividades turísticas como acelerador da economia do Estado.

– O Lagoon será a casa do turismo fluminense! Teremos a representação dos 92 municípios trazendo a sua cultura, gastronomia, história e atrativos turísticos em um grande salão de exposição com experiências sensoriais. Também teremos uma área de palestras, encontro comercial entre vendedores e compradores do destino Rio de Janeiro, e atrações musicais. Esse é um grande passo na consolidação das atividades turísticas no Rio de Janeiro – explica o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.

Evento para toda a família

A ExpoRio Turismo traz muitas novidades para todos os públicos e gostos. Além das experiências voltadas para o setor, os participantes podem aproveitar muitas ativações em família. O evento conta com atividades recreativas oferecidas pelo Sesc RJ para as crianças, além de dinossauros gigantes, vindos diretamente do Parque Terra dos Dinos (Miguel Pereira). Para quem curte o chamado “Turismo de Aventura”, atividades como remo, canoa havaiana, tirolesa e a simulação de um voo de asa delta são imperdíveis.

Regiões Turísticas

O espaço é destinado à promoção dos destinos turísticos do estado do Rio de Janeiro. As cidades das 12 regiões turísticas apresentam seus atrativos e potenciais, envolvendo as principais vertentes do setor: praia, serra, montanha, natureza, patrimônio, ecoturismo, rotas de produtos regionais, parques, cachoeiras, atividades culturais, entre outras.

Espaço Imersivo #TônoRio

A ideia é despertar o público visitante para as diversas alternativas que o estado do Rio de Janeiro oferece, além de valorizar as peculiaridades regionais. O público será convidado a participar de uma experiência sensorial em cinco audiovisuais: Sol, Relevo, Natureza, Gente e Memória. Lá, o visitante percorre os painéis com imagens singulares das belezas dos municípios e todas as suas vertentes atrativas em uma verdadeira experiência multimídia pelo estado.

Boulevard Gastronômico

Destinado às rotas das cervejas e à gastronomia regional. A ideia é fazer da união dos ambientes uma área de confraternização e negócios com os representantes da cadeia produtiva do turismo.

Serviço:

Expo Rio Turismo

Dias: 19, 20, 21 e 22 de outubro de 2023

Horário: quinta e sexta-feira (19 e 20/10), das 13h às 22h; sábado e domingo (21 e 22/10), das 10h às 22h.

Agenda de Shows: Diogo Nogueira (19), Thiago Martins (20), Tony Garrido (21) e Monobloco (22)

Endereço: Av. Borges de Medeiros, 1424 – Lagoa, Rio de Janeiro.

Entrada gratuita, mediante inscrição pelo site: www.exporioturismo.com.br