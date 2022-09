53ª Exapicor de Resende começa nesta quarta-feira

Matéria publicada em 27 de setembro de 2022, 13:29 horas

Festa em comemoração aos 221 anos de Resende terá grandes nomes da música nacional, além de parque de diversões, praça de alimentação, shows regionais;

Resende – A cidade de Resende se prepara para o aniversário de 221 anos com o retorno da festa gratuita mais esperada da região. A 53ª Exapicor (Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Resende) retorna após três anos da última edição. A festa inicia nesta quarta-feira, dia 28, e segue nos próximos dias 29 (aniversário da cidade), 30 de setembro, e 6, 7, 8 e 9 de outubro, na Área de Exposições.

O primeiro dia de festa desta quarta-feira, dia 28, será marcado pelo show da dupla Leo e Raphael no palco principal. Além disso, a festa contará com o Palco Resende em que os artistas da região se apresentam e prometem animar o público, em todos os dias de festa. Neste palco regional terá 17 shows.

No dia 29, aniversário de Resende, a atração principal será o cantor Wesley Safadão. Encerrando a primeira semana de festa, no dia 30, a dupla Zé Neto e Cristiano. A 53ª Exapicor retorna na outra semana a partir de quinta-feira, dia 6, com o grupo gospel Kemuel Worship. A sexta-feira, 7, será marcada pelo show do cantor Belo. Já no sábado, dia 8, o cantor Marcelo Falcão sobe ao palco principal. E o domingo, dia 9, encerra com grande estilo com show principal de Barões da Pisadinha.

-Com muita alegria retornaremos com a nossa querida Exapicor para celebrar o aniversário de Resende. Após dois anos sem poder realizar o evento por conta da pandemia em que enfrentamos momentos difíceis, e agora poderemos comemorar com muita alegria. A festa é gratuita e aberta a toda população e que promove cultura e lazer, e ainda movimenta a economia local com a venda de produtos variados – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

A 53ª Exapicor ainda terá torneio leiteiro, prova de 3 tambores, 1ª Copa Marcha Sul Fluminense, estande com atividades que envolvem tecnologia promovidas pelas Secretaria Municipal de Educação, programação com shows infantis, Feira de Agronegócio das Agulhas Negras, Feira de Artesanato, parque de diversões, entre outras atrações.

Confira a programação da 53ª Exapicor

Parque de diversões

Segunda a sexta-feira – abertura às 18h

Sábado e domingo – abertura às 14h

29 de setembro – abertura às 14h

Feira de Artesanato

Dias de semana – das 18h às 00h

Sábados e domingos – das 10h às 00h

Estande da Secretaria Municipal de Educação

28 de setembro – das 18h às 21h

29 e 30 de setembro – das 14h às 21h

06 e 07 de outubro – das 15h às 21h

08 e 09 de outubro – das 14h às 21h

Programação de shows

28/09 (quarta-feira)

Palco principal – Leo e Raphael

Palco Resende – DJ Maurício Macedo residente em todos os dias de festa

Rapha e Vinny – 22h30

Zé Vithor e Cuiabá – 2h

29/09 (quinta-feira)

Palco principal – Wesley Safadão

Palco Resende:

Animação infantil – personagens da TV – 16h

Project Jem – 20h30

Digs MC – 21h30

Os Clandestinos – 22h30

Xoxote – 2h

30/09 (sexta-feira)

Palco principal – Zé Neto e Cristiano

Palco Resende:

Duda Paiva – 22h30

Marcio Henrique e Gabriel – 2h

06/10 (quinta-feira)

Palco principal – Kemuel Worship

07/10 (sexta-feira)

Palco principal – Belo

Palco Resende:

PC Alves – 21h

Kadu Silva e Paulo Toró – 22h30

Em Uma Só Voz (Vinicim, Pedrão e Pedro Jr.) – 2h

08/10 (sábado)

Palco principal – Marcelo Falcão

Palco Resende:

Teatro infantil “Diversão em Cena – ArcelorMittal: Peter Pan” – 18h

Banda Ordinária convida Erik Fabiano – 21h

On The Route – 22h30

Projeto Rock na Veia Sr. Gouveia + Raphael Garrido, Beto Olliveira, Silas Ponce, Erik Fabiano – 2h

09/10 (domingo)

Palco principal – Barões da Pisadinha

Palco Resende:

Musical infantil “Águas em Cena: Uma Expedição pela Cidade” – 18h

Os Brabos do Forró – 21h30

Yolanda e Rafaella – 22h30

Nosso Lema – 2h