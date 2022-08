9º Encontro Internacional de Motociclistas de Penedo acontece até domingo

Matéria publicada em 5 de agosto de 2022, 12:43 horas

Penedo – O destino dos motociclistas do Rio, São Paulo e Minas Gerais neste fim de semana, é Penedo. Um dos mais tradicionais eventos motociclísticos do País, o 9º Encontro Internacional de Motociclistas vai até domingo na área externa do Clube Finlândia, na área central de Penedo.

Além de dez shows de show, o encontro terá praça de alimentação coberta e tendas com exposição dos novos lançamentos da indústria das motocicletas, peças, acessórios e roupas de couro. O evento é organizado pelo Moto Clube Penedo Riders, com apoio da superintendência de eventos da Prefeitura de Itatiaia. A entrada é franca.

– O Penedo Riders é um evento diferenciado por causa da organização, a qualidade dos expositores e a camisa do evento, que é muito interessante – comentou Sebastião Carlos, o Carlão, hoteleiro em Petrópolis, que participou de oito das nove edições do Penedo Riders.

Na grade musical, a banda de rock Faixa Etária faz o show principal do sábado, com repertório voltado para o rock clássico. É quarta apresentação do grupo no Penedo Riders. Na próxima semana, a banda estará na sexta-feira no Aiuruoca Moto Fest, abrindo as comemorações do aniversário da cidade. No sábado, no Diveneta Moto Fest, em Cabo Frio.

Confira a programação dos shows:

05/08 Sexta-feira

12h Rádio Penedo com locutor e DJ Fábio Lacerda

19h Love Myself

21h On the Route

23h Ph Trio

06/08 Sábado

12h Rádio Penedo com locutor e DJ Fábio Lacerda

17h Kamikaze

19h Sr Gouveia

21h Os Silvas

00h Faixa Etária

07/08 Domingo

10h Rádio Penedo com locutor e DJ Fábio Lacerda

14h Ordinária