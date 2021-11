Abertura oficial da IV Bienal do Livro de Volta Redonda acontece hoje

Matéria publicada em 4 de novembro de 2021, 11:51 horas

Volta Redonda – A abertura oficial da Bienal do Livro de Volta Redonda acontece nesta quinta-feira, às 16 horas com um bate-papo entre a presidente do Instituto Dagaz, Marinez Fernandes, o secretário Municipal de Cultura Anderson de Souza e a Secretária Municipal de Educação Terezinha Gonçalves, em homenagem ao Dia da Cultura, comemorado no dia 05 de novembro. Logo após, a cantora e compositora Bia Bedran, abre o palco do evento.

Este ano a bienal é 100% virtual, e o público poderá visitar por meio da plataforma www.quartabienaldevoltaredonda.com.br. Durante os quatro dias de evento, 120 artistas se apresentarão nas oito salas da feira: palestrantes, contação de história, escritores, sarau, artistas e grupos, cinema e a gastronomia. Além dos estandes de expositores de instituições de ensino, instituições educacionais, livrarias, autores e editoras.

De acordo com Marinez Fernandes, A bienal do Livro de Volta Redonda é primeira feira virtual realizada no Sul Fluminense. “Preparem-se para uma experiência fantástica, uma viagem em terceira dimensão. As programações são gratuitas e atendem a pessoas de todas as idades”, destacou.

Programação

Na sala Palestrantes hoje tem o artista plástico Helder Holiveira, que faz do grafite sua arte, criador do projeto @fetonalata, a escritora Renata Costa Gestora na Empresa Palavralida, Secretaria executiva PMLL na empresa Nacional do Livro de Leitura, Consultora da área de Livro e Leitura na Empresa Ong Recode.

No espaço escritores se apresentam Mônica Melanie, Graduada em direito, atriz e presidente do coletivo de artes MuDarTe, autora do livro Tantos (re)versos; Camila Santos, Arte Educadora e autora do livro Ciência e Arte proseando com a botânica, Lourildo Costa, escritor integrante da Academia Volta-redondense de Letras, autor do Livro: As Drogas e o Aniquilamento da Sociedade e o Pastor Clebe Francisco, autor dos Livros: Levando a Arca para Casa e Solucionadores de Problemas.

Já na programação de hoje da Sala Contadores de História tem: Iara Lima, Coordenadora do Grupo faz de Conta da cidade Campos dos Goitacazes; Fernanda Dornelas, Diretora lúdica, e idealizadora da empresa RecrearVR e Alana Emily – pedagoga e escritora de literatura infanto juvenil.

Na Sala Cinema Cineclube Dagaz, oferece 11 filmes do acervo Cinestesia, A Rua é Noiz, A Bicicleta do Vovô, Fala Tu, PQD, Gildo, Ilha da Trindade, Turma do Labareda, Coração da Floresta, Uma aventura na Caatinga, O mundo e Reflexo.

Ainda temos as delícias da Sala de Gastronomia com as Chefes Meméia do Jongo de Pinheiral, Iana Adour, Marcia Fernandes, Isabela Guida, Marcelo Reis e Fernanda da Cooperativa Arte Peixes.

A IV Bienal do Livro VR acontece entre os dias 04 e 07 de novembro. A realização é do Instituto Dagaz, co-realização do Instituto São Fernando, em parceria com o Ministério da Cidadania e com o Governo do Estado do Rio de Janeiro por meio das Secretarias de Educação, de Cultura e de Economia Criativa. Apoio Fundação CSN e Prefeitura de Volta Redonda