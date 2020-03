Alice Melody traz novidades para os fãs em 2020

Matéria publicada em 3 de março de 2020, 09:26 horas

Cantora de Volta Redonda está lançando seu novo single ‘Prova com Deus’; trabalho estará disponível nas plataformas digitais a partir do dia 13 de março

Volta Redonda – “Prova com Deus” é o nome do novo single da cantora voltarredondense Alice Melody. Depois das versões “Além da Superfície” e “Amor Real”, lançadas em 2018, Alice esteve envolvida com seu primeiro livro, que também será apresentado ao público no primeiro semestre deste ano. E, agora, está divulgando sua nova canção.

O single novo foi gravado no Studio Pedra do Monte, em Volta Redonda, pelo produtor Fábio Quintão, em um estilo diferente, sonoridade moderna e letra bem reflexiva. A canção, de autoria própria, promete alcançar o público de todos os seguimentos, o que, aliás, é o objetivo da cantora.

– Não canto para um público exclusivamente gospel, eu canto para Deus e canto para as pessoas. Quero expressar minha arte ajudando as pessoas a pensarem, refletirem e acreditarem em si mesmas e em Deus – diz.

O single descreve a reflexão de alguém ao se deparar com o vazio de uma vida guiada por si mesmo e chega à conclusão de provar a Deus para uma mudança de vida.

A cantora ainda acrescenta que está em uma nova fase de sua carreira e sua vida.

– Estou terminando o Ensino Médio e já tenho planos de fazer faculdade de música e cinema. Ainda este ano pretendo fazer um intercâmbio para aperfeiçoar o inglês e outras habilidades necessárias para minha carreira – conta.

O novo trabalho de Alice Melody será lançado pela gravadora MJC e estará disponível nas plataformas digitais a partir do dia 13 de março. “Estamos com vários eventos online programados para o lançamento digital”.

Segundo a cantora, a parceria com a gravadora aconteceu no final de 2019 para administração das obras já divulgadas.

– E esse ano eu e a MJC assinamos o contrato para distribuição. Uma parceria que promete grandes e lindos resultados ao público – finaliza Alice.

Serviço

A carreira da cantora Alice Melody pode ser acompanhada em suas redes sociais:

https://www.instagram.com/alicemelodyoficial

https://www.facebook.com/MelodyGospelOficial

https://www.facebook.com/AliceMelodyReal/