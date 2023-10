Almério e Martins se apresentam no Sesc Barra Mansa em show acústico e autoral

Barra Mansa – O duo Almério e Martins, conhecido por representarem a nova cena musical de Pernambuco, se apresenta nesta sexta-feira (20), às 19h, no Sesc Barra Mansa, acompanhados pelo baixo de Berval Moraes e da guitarra de Pedro Braga.

Os cantores e compositores apresentam seus trabalhos autorais, além de músicas de compositores que influenciaram suas carreiras, a exemplo de Alceu Valença e Caetano Veloso. Esse show é sucesso desde o lançamento do álbum ao vivo, pela DECK DISC, gravado na temporada de retomada pós-pandemia no final de 2021, no histórico Teatro do Parque, em Recife.

Almério & Martins conta com idealização e direção artística de André Brasileiro, direção musical de Juliano Holanda e direção de produção de Tadeu Gondim, da Atos Produções Artísticas. Já circulou por várias cidades do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belo Horizonte, entre outras.

Almério lançou seu segundo CD, DESEMPENA pela Natura Musical e foi ganhador do Prêmio da Música Brasileira em 2018 na Categoria Cantor Revelação, sendo também indicado neste mesmo prêmio para a categoria Melhor Cantor, concorrendo com Chico Cesar e Lulu Santos. Concorreu ao Latin Grammy em 2020 com o álbum AcasoCasa, em parceria com Mariene de Castro. Recentemente lançou o álbum Tudo é Amor, em homenagem a Cazuza. Já Martins que integrou as bandas Sagarana e Marsa, completa este ano onze anos de trabalho e em 2019 lançou seu primeiro trabalho solo, em álbum com seu nome. Recentemente teve obras gravadas por Ney Matogrosso e Simone.