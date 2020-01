Alunos de Angra dos Reis conhecem o universo dos DJs

Matéria publicada em 16 de janeiro de 2020, 10:26 horas

Angra dos Reis – Angra dos Reis está dando um jeitinho de animar as férias escolares dos estudantes. Para preencher o tempo livre, a prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, via Secretaria Executiva de Cultura e Patrimônio, está oferecendo algumas oficinas, compostas por cursos rápidos, e um deles é o de DJ, que teve início nesta semana.

A oficina de DJ acontece na Casa Larangeiras, todas as terças e quintas-feiras, das 15h às 16h30, e é ministrada pelo DJ Jacaré. A aula inicial contou com a participação de Rick Joe, DJ e produtor de artistas como Anitta e Ludmilla.

– Vim aqui hoje atendendo a um convite do Jacaré, que é meu amigo há muitos anos e também por ver que tem um órgão importante por trás, que é a Secretaria de Cultura da cidade. Sou muito ligado a essas coisas de poder estar apresentando um caminho para as pessoas que desejam seguir uma profissão. Rapidamente me identifiquei e vim aqui trazer o meu apoio – afirmou Rick Joe.

Trinta pessoas, de oito a 58 anos, se inscreveram para a oficina que, além das aulas teóricas, terá muita prática. DJ Jacaré contou ainda que entre as aulas vão rolar noções de equipamentos, mixagem e muito mais.

– Espero fazer com que todos saiam daqui com um aprendizado bom, que seja o pontapé inicial. Teremos teoria, mas vamos focar nas aulas práticas – afirmou o DJ Jacaré.

Baltazar de Almeida, de 26 anos, morador do Belém, está de férias do trabalho e da faculdade, viu o anúncio na internet e resolveu participar.

– Estou com tempo livre, sempre curti um som e pensei “por que não aprender um pouco de produção?” – falou Baltazar.

A curiosidade foi o que moveu outra participante da turma. “Já participei da oficina de teatro e queria conhecer alguma coisa nova. Soube que teria a de DJ e me inscrevi. Espero aprender muito e poder, quem sabe, tocar nas festas da minha família”, disse Luana Pereira, de 16 anos, do Morro do Carmo.

A secretária-executiva de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, acompanhou o início da oficina e ficou feliz em ver o interesse dos alunos em aprender algo diferente do cotidiano deles.

– A ideia surgiu a partir do projeto #musicalizando, com o intuito de estimular e atender o maior número de adolescentes. Sendo assim, resolvemos colocar a oficina de DJ durante as férias para incentivar os jovens a se inscrevem em outras atividades, durante todo ano – destacou a secretária.

Até 14 de fevereiro, além da oficina de DJ, serão realizadas ainda oficinas de musicalização e teatro.