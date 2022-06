Alunos do curso de corte e costura da Casa da Cultura de Itatiaia confeccionam pijamas para o Hospital Municipal

Matéria publicada em 27 de junho de 2022, 17:49 horas

Itatiaia- Alunos do curso de corte e costura da Casa da Cultura de Itatiaia estão confeccionando novos pijamas hospitalares, que serão entregues na semana que vem ao Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros. Nesta segunda-feira (27), o secretário de Saúde, Márcio Rocha, a gerente geral do Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros, Paula Motta, estiveram na Casa da Cultura, para ver parte das peças e conhecer uma das turmas envolvidas na confecção dos pijamas. Eles foram recebidos pelo superintendente de Cultura, Thiago Góes.

De acordo com a diretora geral do hospital, a ideia da parceria surgiu, com o objetivo de agilizar a chegada das novas roupas.

– Estamos precisando de um novo enxoval e então pensamos nessa parceria com a Cultura pensando em agilizar o processo de confecção e entrega para início da utilização. Inicialmente serão cerca de 30 novos pijamas para os pacientes, número que já nos ajudará e muito a dar mais conforto para eles – explicou Paula.

O secretário de Saúde, Márcio Rocha, afirmou que parcerias como essa farão toda a diferença na qualidade dos serviços oferecidos à população.

– Acreditamos que juntos vamos conseguir fazer mudanças importantes. E é muito bom saber que podemos contar com todos os setores da Prefeitura, nesta parceria. Hoje, agradecemos imensamente à Superintendência de Cultura, a professora e os alunos que se dispuseram a dedicar tempo das aulas para essa causa, é dessa maneira que vamos mudar a saúde e nossa cidade como um todo. – disse.

Segundo o superintendente de Cultura, Thiago Góes, o curso de corte e costura conta hoje com 25 alunos e todos estão envolvidos na confecção dos pijamas.

– Nossos alunos estão tendo a oportunidade de aprender algo novo e ainda contribuir com algo tão importante para a cidade que é a saúde. É muito bom saber que temos profissionais e alunos tão competentes e que estão de braços abertos para contribuir com a melhoria da cidade – disse Thiago Góes.