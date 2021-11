Angra dos Reis abre cadastro para artesãos de Mambucaba

Matéria publicada em 9 de novembro de 2021, 14:55 horas

Angra dos Reis – Até o dia 20 de novembro, os artesãos da região de Mambucaba devem fazer o seu cadastro junto à Secretaria Executiva de Cultura e Patrimônio de Angra dos Reis. A medida tem o objetivo de mapear os agentes culturais que integram a economia criativa e, consequentemente, auxiliará na implantação de políticas públicas para fomento do setor.

O cadastramento foi iniciado na sexta-feira, dia 5, e pode ser feito por meio do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBi_VUA84wP7EC2kkkvXqNs2OW1viUNYISDL9Te-KIarEbCg/viewform.

O cadastro será feito em toda a cidade, porém começa pelo Parque Mambucaba e, segundo Andrei Lara, secretário-executivo de Cultura e Patrimônio, depois do mapeamento dos artesãos do quarto distrito, um projeto para a temporada de férias será desenvolvido para aquecer o setor.

– Mambucaba recebe um acréscimo em sua população no verão e vamos, de forma pioneira, implantar um projeto para o fomento do artesanato local, para que este seja levado pelos turistas e veranistas, que serão propagadores do nosso produto, de qualidade reconhecida. Isso tudo tem sido elaborado de forma democrática, ouvindo os grupos que fazem parte da economia criativa – enfatiza Andrei.

Nos próximos dias, além do recebimento das inscrições dos artesãos, a Secretaria Executiva de Cultura e Patrimônio voltará ao Parque Mambucaba para uma nova rodada de reuniões com os representantes do artesanato do quarto distrito.