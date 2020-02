Angra dos Reis abre inscrições para oficinas gratuitas

Matéria publicada em 17 de fevereiro de 2020, 13:44 horas

Serão oferecidas aulas gratuitas de teatro, violão, percussão, flauta doce, canto e DJ

Angra dos Reis – A prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, via Secretaria Executiva de Cultura e Patrimônio, vai oferecer oficinas gratuitas de teatro, violão, percussão, flauta doce, canto e DJ.

As inscrições já podem ser feitas na Casa Larangeiras, das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira. Os interessados devem ir até o local e preencher uma ficha. Os menores de idade devem comparecer junto com um responsável.

As aulas vão começar no dia 4 de março. Poderão participar das oficinas pessoas com mais de 10 anos, com exceção das aulas de teatro, que terá uma turma infantil (8 a 14 anos). Para mais informações é só ligar no telefone (24) 3365-7221.

OFICINA DE TEATRO

Casa Larangeiras (turma infantil, de 8 a 14 anos)

Quarta e quinta-feira: 9h30 às 11h

Teatro Municipal (turma a partir de 15 anos)

Quarta e sexta-feira: 15h às 16h30 / 18h às 19h30

OFICINA DE VIOLÃO

Casa de Cultura

Quinta-feira – 15h às 17h

Sexta-Feira – 10h20 às 12h / 15h30 às 17h

OFICINA DE PERCUSSÃO

Casa Larangeiras

Quinta-feira – 15h às 17h

Sexta-feira – 10h20 às 12h / 15h30 às 17h

OFICINA DE FLAUTA DOCE

Casa de Cultura

Sexta-feira – 9h às 10h20 / 13h às 15h20

OFICINA DE CANTO

Casa de Cultura

Quinta-feira – 13h30 às 15h

OFICINA DE DJ

Casa Larangeiras

Segunda-feira – 9h30 às 11h / 15h30 às 16h30

Terça-feira – 9h30 às 11h / 15h30 às 16h30