Angra dos Reis confirma show de Luiza Possi no Réveillon - Diário do Vale

Matéria publicada em 29 de dezembro de 2022, 11:50 horas

Cantora se apresentará logo após a queima de fogos, na Praia do Anil

A cantora pop Luiza Possi é atração confirmada no show da virada de Angra dos Reis, na Praia do Anil. Com vinte anos de carreira, conhecida nacionalmente e internacionalmente, a cantora apresentará o seu projeto musical intitulado “Festa da Luiza”.

Totalmente alto astral e com coreografias envolventes, a artista trará em seu repertório uma seleção de músicas emblemáticas de diversas gerações e que garantem colocar o público na pista e de lá não querer sair mais.

Hits de Beyoncé, Katy Perry e Lady Gaga estão garantidos por Possi, que interpreta versões musicais em mais de 1h30 de apresentação. Já o repertório nacional conta com sucessos de Anitta, Jota Quest, Pedro Sampaio e muitos outros. ‘O Descobridor dos Sete Mares’, ‘Não Quero Dinheiro’, ‘Superfantástico’, são alguns hinos icônicos de gerações que não faltarão no repertório. E as surpresas não param por aí. Em cada show, Luiza conta não só com convidados especiais, mas também com um bloco inteiro dedicado às escolas de samba, com sambas-enredos que ficaram na história.

O formato do show exclusivo também é um claro reflexo da fase mais pop que a cantora tem apresentado ao público em seu novo EP de faixas inéditas, lançado de forma fragmentada desde setembro deste ano e que se estenderá em 2023.

Para Andrei Lara, secretário de Cultura e Patrimônio, o trabalho em conjunto tem sido fundamental para o planejamento da maior festa de virada do ano da região.

“Tudo está sendo pensado para atender aos mais diferentes gostos. A Festa da Luiza é uma forma de demonstrarmos que Angra dos Reis é plural. Celebrar a chegada do próximo ano com um show da cantora com certeza trará boas energias e expectativas de um 2023 recheado de sucesso para a nossa amada cidade” destaca Andrei Lara.

Luiza Possi subirá ao palco logo após a queima de fogos. A banda Sereno fará a abertura do dia 31 de dezembro. O réveillon angrense é realizado pela Secretaria de Cultura e Patrimônio, Secretaria de Eventos e pela Fundação de Turismo (Turisangra).