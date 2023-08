Angra dos Reis terá diversas atividades culturais durante o mês de Agosto

Angra dos Reis está respirando cultura com as diversas atividades nas ruas e praças da cidade. São atividades culturais das ações aprovadas pelo Fundo Municipal de Cultura nos editais públicos deste ano, promovidos pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio. Foram mais de 80 projetos aprovados, totalizando mais de R$ 700 mil investidos em projetos culturais apresentados por fazedores de cultura do município. As ações tiveram início dia 26 de julho e a previsão para o término é no final de setembro.

O município lançou em janeiro deste ano quatro editais de cultura o apoio, usando recursos próprios, para as artes cênicas, dança, arte urbana, performance, circo, artes musicais, corais, arte urbana, ópera, bandas, fotografia, artes plásticas, artesanato, moda, instalação, audiovisual, festa junina, carnaval, jongo, capoeira, folia de reis, cultura afro e indígena.

“A cultura de um povo é uma de suas maiores riquezas. Incentivar é a nossa missão”, resume o secretário de Cultura e Patrimônio, Andrei Lara.

Programação de agosto:

Exposição Navegando nas Cores – Oficina de pintura artesanal de canoas caiçaras (trabalhos realizados na oficina navegando nas cores: oficina de pintura artesanal de canoas caiçaras).

Data: 1º até o dia 15 de agosto

Local: Hall do Centro Cultural Theóphilo Massad

Inscrições gratuitas: (41) 98492-9323

Oficina Valor do Improviso – (apresentará na prática diversas formas de captar e criar imagens de qualidade com um custo mínimo).

Data: de 9 a 10 de agosto

Local: Sala de Vídeo do Teatro Municipal Dr. Câmara Torres

Horário: 9h às 12h – Inscrições gratuitas

Capoeira na Praça

Data: 11 de agosto

Local: Praça Codrato de Vilhena (Praça do Papão)

Horário: 19h

​Show Musical Relatividade – (com a cantora e compositora Graciana Antunes, que apresentará algumas de suas canções e alguns sucessos da MPB, acompanhada do baterista André Nóbrega).

Data: 11 e 12 de agosto

Local: Teatro Municipal Dr. Câmara Torres

Horário: 20h – Entrada gratuita

Exposição Talentos Caiçaras

Data: 12 de agosto

Local: Centro Esportivo Geraldo Lopes de Souza – Vila do Abraão, Ilha Grande

Horário: 15h – Entrada gratuita

​Oficina de Carnaval a Carnaval – (oficinas de musicalidade com Wallace Morais; de carnaval comunitário, com Jorge Moreno Filho; carnavalidade, que é a cultura e carnaval, com Beto Carmona, e Criatividades, sobre economia criativa e carnaval, com Fábio Campos).

Data: 12, 19 E 26 de agosto e 02 de setembro

Local: Rua Barra Mansa, 80 – Campo Belo

Inscrição gratuita

Contato: (24) 99861-5407 / (21) 99978-2168

Show Musical Velha Roupa Colorida – (show autoral com o duo Feito Café. “Velha Roupa Colorida” faz alusão a uma das canções mais emblemáticas do cantor e compositor Belchior – 1946-2017)

Data: 13 de agosto

Local: Centro Cultural Theóphilo Massad

Horário: 20h – Entrada gratuita

Oficina Samba no Pé – (conheça a origem e a história do samba. De forma lúdica, aprenda esta dança que encanta o mundo e dá o ritmo ao Carnaval).

Data: 16 de agosto

Local: Teatro Municipal Dr. Câmara Torres

Horário: 16h – Inscrições gratuitas: (24) 99973-0074

Exposição Damas Juninas – Um São João de Oportunidades

Data: 17 a 31 de agosto

Local: Teatro Dr. Câmara Torres

Horário: 14h às 21h – Entrada gratuita

Sarau de A a Z (apresentações artísticas, literatura, música ao vivo, microfone aberto, sorteio de livros).

Data: 18 de agosto

Local: Ciep 495 Alberto da Veiga Guingnard – Parque Mambucaba

Horário: 19h – Entrada gratuita

Oficina de Encardenação Artesanal e de Escrita Criativa – (Com a escritora e designer gráfica Marina e com a revisora e escritora Paula Silva).

Data: 19 e 20 de agosto

Local: Casa Larangeiras

Horário: 14h – Inscrições gratuitas

Oficina da Alegria – Automaquiagem e arquinho de EVA

Data: 21 de agosto

Local: Casa da Lua (antigo Dendecos Bar)

Horário: 9h 12h e 14h às 17h – Inscrição gratuita

Festival de Economia Solidária e Tradicionalidades do Abraão

Data: 21 de agosto

Local: Sede do Parque Estadual da Ilha Grande, Vila do Abraão – Entrada gratuita

Show Musical Involução da Flor

Data: 26 de agosto

Local: Convento São Bernardino de Sena

Horário: 17h – Entrada gratuita

Oficina de arte corporal (aulas ministradas pela professora Sheyla Klautau)

Data: 11 e 18 de agosto

Local: Centro Cultural Theophilo Massad

Horário: 17h às 19h

Inscrições gratuitas

Contato: (24) 3365-4329

Apresentação Teatral Pindorama – (teatro de sombras com a Cia. Pequeno Teatro das Grandes Coisas)

Data: 24 de agosto

Local: Teatro Municipal Dr. Câmara Torres

Horário: 16h -Entrada gratuita

Show Musical Biodiversidade Musical – Viva as diferenças (a diversidade de estilos musicais como rock, reggae, jazz, MPB, entre outros que representam a riqueza da expressão humana, proporcionando uma gama de emoções).

Data: 16 e 17 de agosto

Local: Teatro Municipal Dr. Câmara Torres

Horário: 17h – Entrada gratuita

Projeto Tambores da Cidade – (apresentação musical de jongo, capoeira e samba reggae).

Data: 23 de agosto

Local: Praça Zumbi dos Palmares, Centro – Entrada gratuita