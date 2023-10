Angra recebe 1ª Mostra de Teatro Performático

Angra dos Reis – A 1ª Mostra de Teatro Performático de Angra dos Reis, incentivada pela Secretaria de Cultura e Patrimônio, será realizada neste final de semana no Teatro Municipal. O evento foi contemplado por meio de edital cultural, via Fundo Municipal de Cultura 001/2023. No sábado (7), às 19h, acontecem as performances teatrais e no domingo (8), às 20h, a premiação dos artistas que participam da mostra.

Primeiro festival de performance exclusivo para artistas de Angra dos Reis, a mostra é uma iniciativa da produtora Vitória Lopes, com produção executiva de Ramon Souza e produção do Grupo Artêros, que está na estrada desde 2013 e vem se consolidando na cidade com uma linguagem contemporânea.

“Fico muito feliz por poder assistir vários tipos de manifestações culturais que estão ocorrendo na cidade durante todo o ano, e de fazer parte de uma secretaria que está fazendo história, já que nunca se investiu tanto em cultura como agora na cidade. São R$ 732 mil distribuídos democraticamente por meio de editais, via Fundo Municipal de Cultura, e vale ressaltar que ainda existem mais ações programadas até o final do ano”, enfatizou o secretário de Cultura e Patrimônio, Andrei Lara.

O Teatro Performático teve sua origem por volta de 1909. A partir dele, colocou-se em discussão o modo de elaboração da encenação, e os artistas ganharam a liberdade de representar por meio da nova consciência de realidade e da sociedade.

Doze atores farão parte do evento, cuja inscrição foi realizada entre os dias 8 e 22 de setembro: Cláudia Ribeiro participa com “Um Buraco”; Felipe Santana com “Histórias Varridas”; Luciano Araújo, do Quintal do Circo, com “O Fogo que me Consome”; Paloma Amorim com “Amor Coragem”; Bety Leite com “Ansiedade e o Mal do Século”; Ricardo Vassíllievitch com “Um Para Dormir Um Para Trabalhar, Um Pra Sorrir – Cápsulas de Retoque Sintético”; Cristina Moraes com “Realeza Negra”; Jully com “Reflexos”; Bruno Carlos com “Fúria Talvez”; Luciana Telles com “Posse, Ilusão do Saber”; Letícia Mendes com “Solo Mãe” e Alef Gabriel com “Caizariçar”.