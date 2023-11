Anime Fest Fan promete atrair grande público neste fim de semana

Barra Mansa – O Anime Fest Fan, maior evento de cultura nerd do interior do Brasil, volta a acontecer em Barra Mansa neste ano de 2023. O festival será realizado de 17 a 19 de novembro, entre 11h e 21h, no Parque da Cidade, sendo promovido de forma conjunta pela empresa Red com a Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj) e a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura. O evento conta com patrocínio da concessionária Enel e do Governo do Rio, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-RJ), além do apoio do Centro Universitário de Barra Mansa (UBM), da Câmara de Dirigentes e Lojistas (CDL), da rede Cine Show e da Fundação CSN.

Haverá ainda atrações musicais como o cantor de trap ‘Bin’ e o rapper Rashid, além de artistas regionais como Julinho Marassi e Gutemberg; Love Myself e Rafael Mayuri. Também marcarão presença os seguintes convidados especiais: a dubladora do personagem de anime ‘One Piece’, Carol Valença estará na sexta (17); no sábado (18), será a vez do dublador do personagem Goku, do anime Dragon Ball, Wendel Bezerra; e no domingo (19), outro dublador de ‘One Piece’, Adrian Tatini. O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, destacou como é importante proporcionar um evento deste tamanho, que movimenta um público fiel, na cidade. – A cultura nerd é sem dúvidas o setor que mais cresceu nos últimos anos. Temos muitos adultos que se identificam, mas é a nova geração que mais consome e produz para esse segmento. Fico feliz que o Anime Fest Fan retorne à Barra Mansa, seu lugar de origem. Uma expectativa nossa é que em breve a Cultura Nerd seja representada também no Conselho Municipal de Cultura e assim possamos garantir políticas públicas visando o fomento e desenvolvimento da cadeia produtiva desse universo tão amplo e forte no mundo – comunicou. O responsável pelo grupo Akai e um dos organizadores do Anime Fest Fan, Maicon Fagundes, pontuou como estão os preparativos. “O Anime Fest Fan já é o maior evento de cultura nerd do interior, para esse ano aguardamos um crescimento, pois, o evento volta para onde tudo começou, no Parque da Cidade, lugar que foi feita a primeira edição em 2012”, frisou. Maicon ainda detalhou como foi possível realizar o evento. “Essa oportunidade foi conseguida através da Lei de Incentivo do Estado do Rio de Janeiro e tem como proponente a empresa Red”, informou. Premiações Um dos pontos altos do Anime Fest Fan serão os concursos de cosplays que acontecerão durante os três dias e distribuirão prêmios aos vencedores. – Sexta-feira (17/11) – 02 Nintendo Switch Lite

– Sábado (18/11) – 01 nintendo switch lite e 01 playstation 5

– Domingo(19/11) – 01 nintendo switch lite e 01 playstation 5

No domingo (19), ainda haverá a final com todos os vencedores dos três dias. O campeão levará como prêmio uma bolsa de estudo de 100% para um curso EAD da UBM. A programação também inclui torneios de games nos três dias. O evento, idealizado pelo grupo Akai, contará com inúmeras atrações como: cosplays; K-Pop; Arenas Gamer; painéis imersivos; dentre outras. Os ingressos podem ser adquiridos gratuitamente através do link: www.animefestfan.com.br