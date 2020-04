Apesar de pandemia, obras no Museu do Ipiranga seguem cronograma

Entre os novos protocolos de segurança adotados, estão a reorganização do canteiro de obras e das frentes de trabalho, o afastamento dos colaboradores que pertencem aos grupos de risco e o escalonamento das equipes. Também foram tomadas medidas de higiene para mitigar riscos e as condições de saúde estão sendo monitoradas diariamente no local, com medição da temperatura dos trabalhadores na entrada e saída.

Segundo o governo, dessa forma, foi possível dar andamento a importantes etapas da reforma. No Edifício-Monumento, foram iniciadas as ações de restauro das fachadas, com execução de moldes de ornamentos perdidos e montagem dos andâimes na fachada sul do prédio.

Na área a ser ampliada, foi concluído o micro estaqueamento, com contenção do terreno e grampeamento do solo. Internamente, no edifício histórico, também houve avanços significativos com concretagem dos pisos do porão, restauro de esquadrias, remoção de forros e piso de madeira, início das atividades de instalações elétricas e execução das fundações para instalação dos elevadores.

Força-tarefa

A pandemia acabou por acelerar o cronograma do restauro da tela “Independência ou Morte”, de Pedro Américo. A obra mais icônica do Museu do Ipiranga deveria ter sua restauração concluída em abril, mas com o afastamento da restauradora responsável, Yara Petrella, por pertencer ao grupo de risco da enfermidade, o processo foi reestruturado.

A solução foi a criação de uma força-tarefa que conseguiu finalizar a restauração da moldura e os retoques na pintura no dia 21 de março. Dessa maneira, apenas a aplicação do verniz ficará pendente e poderá ser realizada, sem prejuízo para o restauro, em 2022, perto da data prevista para a reabertura do Museu.

Nos próximos dias, o quadro será embalado para que a reforma do Salão Nobre tenha início. As intervenções no espaço estão previstas para começar em junho e devem durar quatro meses.