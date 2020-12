Apresentações de Natal começam nesta semana em shopping de Volta Redonda

Matéria publicada em 15 de dezembro de 2020, 16:10 horas

Volta Redonda– O Sider Shopping está em clima natalino e realiza mais uma edição de apresentações de Natal, que acontecerão no 3º piso, na praça de alimentação. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

A primeira será do Centro de Dança Elo/Jazz, nesta quarta-feira (16), às 19h30. Os bailarinos além de usarem máscaras, respeitarão o distanciamento. E no dia seguinte, a tradicional apresentação do Coral da Primeira Igreja Batista do Retiro, na quinta-feira (17), às 19h30. Esse ano, a cantata está com o número reduzido de cantores, mas a magia e o encanto serão os mesmos.

– A apresentação de dança e a cantata de Natal são aguardadas com muita expectativa pelos nossos clientes e lojistas porque esses são momentos que contagiam as pessoas de forma positiva e despertam ainda mais o clima natalino. As pessoas da região estão convidadas a vivenciar esse momento e se emocionar junto com a gente. Lembrando que, estamos respeitando todo o protocolo de segurança tanto para o nosso público como para todos os participantes, desde os dançarinos, músicos e todos os envolvidos. Esse ano está sendo diferente em tudo, porém não podemos deixá-lo menos especial – garantiu Patrícia Macedo, coordenadora de marketing do Sider Shopping.

Apresentações

Centro de Dança Elo/Jazz

Data: 16/12 (quarta-feira)

Horário: 19:30h

Local: 3º Piso, praça de alimentação

Coral da Primeira Igreja Batista do Retiro

Data: 17/12 (quinta-feira)

Horário: 19:30h

Local: 3º Piso, praça de alimentação