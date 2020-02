Arte de Clécio Penedo está no Museu Nacional de Belas Artes

Matéria publicada em 5 de fevereiro de 2020, 10:05 horas

Exposição ‘Clécio Penedo: És Tupi do Brasil’ pode ser conferida até dia 16 de fevereiro

Rio – Em exposição reunindo cerca de 60 obras, a arte de Clécio Penedo, que nasceu em 1936, em Bom Jardim (MG), mas residia em Barra Mansa (RJ), está em cartaz no Museu Nacional de Belas Artes/Ibram desde outubro de 2019. O público pode visitar a exposição “Clécio Penedo: És Tupi do Brasil” até dia 16 de fevereiro.

Nesta homenagem a Clécio Penedo (1934-2004), o público pode descortinar obras que representam três décadas de sua produção, abrangendo trabalhos dos anos 1970 até os anos 2000.

Pintor, gravador e desenhista, o mineiro Clécio Penedo frequentou de 1954 a 1956, a Escola Nacional de Belas Artes/ENBA, que funcionava no mesmo prédio do Museu Nacional de Belas Artes. A partir da década de 70, desenvolveu diversos trabalhos no Centro de Pesquisa de Arte, sob a orientação de Ivan Serpa e de Bruno Tausz, tendo sido aluno dos cursos de gravura em metal e desenho com Eduardo Sued e Aluízio Carvão, no MAM/RJ. Entre seus trabalhos de destaque está o painel “Brasil Colonização e Independência” (1987), que se encontra no acervo do Museu Histórico Nacional.

Sua prolífica carreira sofreu um momento de inflexão em 1977, quando o artista recebeu um material de propaganda política despertando um interesse pelas questões indígenas, então, em voga nas discussões públicas da época. Clécio Penedo passou a pesquisar o tema e a fazer anotações em forma de desenhos que seriam a base para a primeira das séries, intitulada “És tupi do Brasil”, com a presença do índio brasileiro, que o singularizou. Nela os índios se tornam suporte para uma campanha imaginária. A beleza dos desenhos contrasta com o misto de ironia e acidez com que o tema é tratado. Na sequência, Clécio Penedo realizou imagens predominantemente em desenho e colagem, onde se aproximam recortes de notícias de jornais, ilustrações de revistas a seu inventivo desenho.

Depois, em uma segunda grande fase de imagens com a presença do índio, Clécio Penedo promove um diálogo deste com grandes nomes da história da Arte, principalmente a europeia, evocando personagens dos quadros de Velasquez, Goya, Picasso, e Miró, entre outros.

Com curadoria de Ayrton Costa, a exposição “Clécio Penedo: És Tupi do Brasil” conta com um catálogo com textos de Ana Letícia Penedo, André Couto, Ivan Doro, Ronaldo Auad e apresentação de Ayrton Costa, e ainda um site, todos produzidos exclusivamente para a mostra.

Para os organizadores, esta exposição é uma oportunidade para o público conhecer e/ou reencontrar a obra de Clécio Penedo.

Serviço

Exposição ‘Clécio Penedo: És Tupi do Brasil’

Visitação até dia 16 de fevereiro de 2020

Local: Sala Lucio Costa / Sala Frans Post / Sala Coleção Dom João VI

Museu Nacional de Belas Artes

Endereço: Avenida Rio Branco, 199 – Cinelândia, Rio de Janeiro

Visitação: terça a sexta-feira das 10h até 18h; sábados, domingos e feriados das 12h às 17h.

Site da exposição: www.cleciopenedo.com

