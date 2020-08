Arte na Capa de agosto será em comemoração ao Dia da Cultura Nordestina  

Matéria publicada em 3 de agosto de 2020, 15:42 horas

‘Sabores Musicais do Nordeste’ poderá ser conferida até dia 31 de agosto

Resende – A Prefeitura de Resende, através da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, prepara mais uma edição do projeto “Arte na Capa”, desta vez para o mês de agosto. A mostra será em comemoração ao Dia da Cultura Nordestina, com os “Sabores Musicais do Nordeste”, a pode ser conferida até dia 31 de agosto, no Museu da Imagem e do Som (MIS).

O “Arte na Capa – Sabores Musicais do Nordeste” acontecerá durante todo o próximo mês, de segunda a sexta-feira, de 12h às 18h, no MIS, situado na Rua Dr. Luiz da Rocha Miranda, no Centro Histórico.

O projeto contará com 27 capas de LPs de diversos artistas para celebrar o Dia da Cultura Nordestina. Entre os cantores lembrados pelo “Arte na Capa” estão Luiz Gonzaga, Fagner, Zé Ramalho e Alceu Valença. A mostra é ainda uma forma de homenagear o artista Luiz Gonzaga, que faleceu em 02 de agosto de 1989. O artista é conhecido como “Rei do Baião” e um dos principais símbolos da cultura nordestina.

O Museu da Imagem e do Som (MIS) retornou com suas atividades, porém seguindo todas as determinações de segurança e distanciamento social para que não tenha aglomeração de pessoas. Segundo a Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda para a entrada no MIS é obrigatório o uso de máscaras durante a visitação e também a higienização constante das mãos com o álcool.

O projeto “Arte na Capa” consiste em exposições mensais e temáticas do acervo do MIS de capas de discos de vinil. A última foi em comemoração ao Dia Mundial do Rock. Além de divulgar o acervo da instituição, o “Arte na Capa” tem como objetivo apresentar variados artistas nacionais e internacionais.

Além disso, o projeto também busca valorizar os criadores das capas (chamados de capistas), fotógrafos, artistas gráficos e designers responsáveis pela idealização das mesmas.