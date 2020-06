Arte na Tela valoriza artistas e garante entretenimento em Angra dos Reis

Matéria publicada em 3 de junho de 2020, 09:00 horas

O projeto, transmitido por meio de live, teve início no sábado e continua nesta semana, a partir de quinta-feira

Angra dos Reis – O palco do Teatro Municipal Dr. Câmara Torres foi o local escolhido para dar início, na noite de sábado (30), ao projeto “Arte na Tela”, que consiste em apresentações, de diversas manifestações culturais, transmitidas ao vivo, online, por meio de lives.

A programação de sábado começou com a batalha de DJs entre o DJ Jacaré e seu filho, o DJ Jacarezinho. Em seguida rolou mais de duas horas de samba e pagode com o grupo Aglomerou.

– Esse projeto caiu do céu. Estamos sem poder fazer o que mais amamos e passando dificuldades pela falta de grana, temos família e compromissos. Além da ajuda financeira ele também nos fez matar um pouco da saudade de fazer um som. Parabéns a todos os envolvidos, não poderia existir uma ideia melhor do que essa nesse momento! – destacou João Victor Silva Costa, vocalista do Aglomerou, que falou em nome de todo o grupo.

O objetivo do projeto é dar um novo ritmo à cultura nesse momento de pandemia mundial, proporcionando um espaço para o movimento artístico de Angra dos Reis, além de proporcionar entretenimento para as pessoas que estão em isolamento social.

As lives estão sendo transmitidas direto do Facebook/fanpage da TurisAngra e da Costazul e do canal da Turisangra no Youtube. A programação continua, nesta semana, agora de quinta-feira (4) até sábado (6), sempre a partir das 18h.

O projeto é uma realização da Prefeitura de Angra, por meio da TurisAngra e em parceria com a Secretaria Executiva de Cultura e Patrimônio, com o apoio da Emex, da Rádio Costazul FM e do supermercado Zona Sul Angra. Por conta da pandemia, não há público na plateia e só ficam no espaço de gravação os envolvidos nas lives, com a devida estrutura de higienização.

Programação

Quinta – 4 de junho ( Quinta Gospel)

18h – Fabiele Mendonça

20h – Edmur & Martins

Sexta – 5 de junho

18h – DJ Beto Vieira

20h – Dado Vianna

22h – Nizio Lopes & Banda Cura

Sábado – 6 de junho

18h – DJ Magoo

20h – Calebe & Leilane

22h – Nosso Som