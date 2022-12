Artista plástico de Quatis abre exposição na cidade - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de dezembro de 2022, 10:03 horas

Quatis – A exposição “O Rosto de Suas Palavras”, do artista plástico Laurens L.R, será aberta neste sábado (3), às 19h30, na Estação Cultural de Quatis. A mostra retrata personalidades locais e ficará disponível ao público durante todo o mês. A entrada é de graça e a classificação é livre para todos os públicos.

Usando uma linguagem artística simples com a intenção de aproximar o público e os homenageados, mas sem pretensão de ser realista, o artista se desafia a retratar figuras de importância cultural, social e/ou comunitária na história mais recente de Quatis.

No lançamento haverá também a projeção de um curta-metragem que apresentará um pouco do trabalho de pesquisa e bastidores da exposição, onde o público conhecerá um pouco mais sobre cada homenageado e sua relação com a cidade.

A lista dos retratados conta com os dois primeiros prefeitos e personalidades que contribuíram com a emancipação política da cidade, passando por figuras empenhadas na preservação histórica do município, representante do Quilombo de Santana e novos artistas locais.

A Estação Cultural fica na Rua Coronel José Leite, 32, no bairro de São Benedito.