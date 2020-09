Artista visual Anderson de Souza é premiado no edital ‘Cultura Presente nas Redes’

Matéria publicada em 9 de setembro de 2020, 18:06 horas

Volta Redonda- O artista visual de Volta Redonda, Anderson de Souza, foi selecionado no edital “Cultura Presente nas Redes”, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECEC-RJ). O objetivo do edital é fomentar propostas culturais que possam ser executadas e transmitidas via internet por artistas em todo território fluminense.

Através de um documentário, de 15 minutos, que será publicado nesta sexta-feira, dia 11, em todas as suas plataformas digitais, o artista traça um breve panorama do movimento da arte urbana no Brasil, no exterior e principalmente nas cidades da nossa região. De acordo com Anderson de Souza, o material é direcionado não só aos artistas, mas também aos agentes culturais.

– O vídeo mostra a importância da arte urbana para geração de renda e turismo na região e como contratar trabalhos culturais nesse sentido – disse.

Para assistir a estreia do documentário acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=cuS24xxWF3E&feature=youtu.be