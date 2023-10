‘As Aventuras de Pedro’ e ‘Dona de Raios e Ventos’ são as atrações desta sexta-feira, da Fita

Angra dos Reis – ‘As Aventuras de Pedro’ e ‘Dona de Raios e Ventos’ são as apresentações desta sexta-feira (27), da Festa Internacional de Teatro de Angra (Fita). A primeira peça será apresentada Teatro Municipal Teophilo Massad, às 17h e a segunda no Palco Enel – Tenda Estacionamento Cais de Santa Luzia, às 19h.

‘As Aventuras de Pedro’ conta a história de um mundo encantado repleto de sonhos e fantasias. A Cia Show de Cenas traz a história de Pedro, um menino que tem medo de tudo e através de um sonho é transportado para um mundo mágico. Com a ajuda de seres encantados, ele vive uma grande aventura em busca da fórmula para ser corajoso. Com muita música e dança a diversão estará garantida para toda família.

‘Dona de Raios e Ventos’ narra um emocionante mergulho na mente feminina. Izabella Bicalho foi a personagem Narizinho no Sítio do Pica Pau Amarelo. Brilhou na Fita no musical Gota D´água. E foi brilhante como Elizeth Cardoso Agora estreia na fita este musical que lança luz sobre os desafios de uma mulher que, após anos de opressão em uma relação abusiva e violenta, encontra a coragem para mudar sua vida. Com a trilha sonora profundamente inspirada no repertório de Maria Bethânia, esta produção combina drama e número musical para transmitir uma mensagem poderosa de resiliência e autodescoberta.

AS AVENTURAS DE PEDRO

Local: Teatro Municipal Teophilo Massad R. Honório Lima,1, Angra dos Reis – Rio de Janeiro

Data e Hora: 27.10.2023

Ficha Técnica:

Elenco: Ana Vitória Faria, Elaine Alves, Felipe Santana, Fernando Messias, Flaviana Ayres, Letícia Soares, Márcia Teixeira, Maykon Renan, Nalê Santos e Rafael Soares

Direção: Maykon Renan

Autor: Adaptação livre Cia Show de Cenas

DONA DE RAIOS E VENTOS

Local: Palco Enel – Tenda Estacionamento Cais de Santa Luzia – Av. Júlio Maria, 0 – s/n, Angra dos Reis – Rio de Janeiro

Data e Hora: 27.10.2023 às 19h

Ficha Técnica:

Elenco: Izabella Bicalho e músicos

Direção: Sueli Guerra

Direção Musical: Camila Costa

Produção: Vanessa Cançado