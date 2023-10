‘As histórias das princesas e seus príncipes’ no Parque das Águas

Resende – O Parque das Águas, em Resende, se transformará em um mundo mágico de contos de fadas, neste sábado (28), a partir das 18h. A Prefeitura de Resende apresenta o espetáculo “As Histórias das Princesas e Seus Príncipes”. Esta peça de teatro, com duração de 60 minutos, é adequada para crianças a partir de 2 anos.

A peça “As Histórias das Princesas e Seus Príncipes” promete encantar o público com uma trama que gira em torno do aniversário de Joca e Clara. Este é o dia que eles aguardam com grande expectativa, um dia repleto de presentes e, é claro, a visita calorosa do vovô, que cativa as crianças com carinho e, mais importante, histórias. Neste espetáculo, a imaginação é a chama para que personagens queridos, como Branca de Neve, Elsa, Bela, Ariel e Cinderela, ganhem vida no palco, acompanhados de seus respectivos príncipes encantados. Além de narrar suas emocionantes aventuras, essas personagens icônicas entoarão as músicas-tema que cativaram gerações de crianças.

– O projeto Diversão em Cena é um marco em nossa missão de levar cultura e entretenimento de qualidade para as crianças. Este espetáculo, em particular, é uma celebração do encanto das histórias de princesas e príncipes. Estamos orgulhosos de fazer parte disso – Thiago Zaidan, presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda.