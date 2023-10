‘Assassinos da Lua das Flores’, de Martin Scorsese, chega ao Cine Araújo em Volta Redonda

Volta Redonda – “Assassinos da Lua das Flores” é o mais novo filme do diretor Martin Scorsese em parceria com Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, e chegará às salas Multiplex do Cine Araújo no Shopping Park Sul, na próxima quinta-feira (19). O longa-metragem é baseado no romance best-seller de não ficção escrito por David Grann e, além de DiCaprio, contará com a participação dos atores Lily Gladstone, Jesse Plemons, John Lithgow, Brendan Fraser e Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers.

A trama, que pode fazer história no Oscar de 2024, se desenrola em torno da jornada da tribo indígena Osage, na virada do século XX, quando a descoberta de petróleo transformou a tribo, em um piscar de olhos, na mais rica do mundo. No entanto, junto com a riqueza, chegaram também os intrusos brancos, que manipularam e extorquiram ao máximo o dinheiro dos nativos, resultando em um assassinato em massa da população Osage. O que ninguém poderia prever no meio de tamanha tragédia era o improvável romance entre Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) e Mollie Kyle (Lily Gladstone), onde o verdadeiro amor e a traição se entrelaçam no mesmo caminho.

O filme é um dos mais longos da carreira do diretor Scorsese, com duração total de 3h54m e as vendas dos ingressos já estão disponíveis no site ou app da Ingresso.com, ou nas bilheterias e terminais de autoatendimento dos cinemas Cine Araújo.

