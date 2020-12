Associação Cultural ARTEMAGIA realiza gravação de espetáculo de fim de ano

Matéria publicada em 1 de dezembro de 2020, 20:01 horas

Sul Fluminense – Foram realizadas nos dias 28, 29 e 30 de novembro as gravações do espetáculo de fim de ano da Cia Ballet de Câmara e do Projeto Dança & Magia, ambos projetos administrados pela Associação Cultural ARTEMAGIA. A gravação foi uma das soluções encontradas pela equipe para driblar as barreiras impostas pela pandemia da Covid-19 neste ano de 2020, uma vez que, está proibido a aglomeração, tornando mais difícil uso de espaços para a realização de espetáculos.

A Associação trabalha há mais de 10 anos com a dança no campo social nas cidades de Barra Mansa e Resende, e nesse ano, participaram mais de 80 alunos divididos entre 25 coreografias nas modalidades de: ballet, contemporâneo, danças urbanas e jazz. As coreografias serão postadas no canal do YouTube da Associação e a previsão é que o espetáculo estreie ainda no mês de dezembro.

– A Cia Ballet de Câmara atua como um espaço democrático, de complementação e aperfeiçoamento no estudo de dança, para jovens provenientes de projetos sociais da região do Médio Paraíba. Além disso, também contribui com a democratização da cultura e formação de plateia através de apresentações gratuitas e itinerantes. Este ano o projeto foi selecionado no 4º Edital de Projetos Culturais do Instituto CCR, apoiado pelo Instituto CCR, no trecho da Concessionária CCR NovaDutra, realizado através da Lei de Incentivo à Cultura – explicou a diretora administrativa do ARTEMAGIA, Tereza Mendes, que ainda falou sobre a escolha de fazer o espetáculo de maneira digital. “Com essa questão da pandemia e os protocolos de segurança, nossa primeira opção lá em março, foram as aulas online. Daí veio a ideia do espetáculo, que além de reunir os alunos, também tem o objetivo de apresentar todos os conhecimentos e técnicas passadas nas aulas”, falou a diretora.

Segundo ela, para evitarem aglomerações entre os alunos durante as gravações, as turmas foram divididas e tiveram 1 hora entre elas para a gravação da coreografia.

– Outra coisa importante é o uso de máscara, cujo o uso foi exigido para todos os alunos durante a apresentação. Além disso, também asseguramos outros dispositivos de higienização como: álcool gel, aferição de temperatura, tapetes sanitizantes e a limpeza do palco entre cada coreografia”, finalizou Tereza.

Para a supervisora técnica e artística da Associação, e ainda, professora de ballet e contemporâneo, Pâmela Sobral, a produção deste ano também tem impacto no aspecto psicológico dos alunos. “O espetáculo de fim de ano é uma tradição e muitos alunos estavam tristes com as ações de isolamento social. Durante as gravações ele puderam reencontrar os amigos e reviver as emoções de estar nos palcos mais uma vez”.

A aluna Cauanny Vitória dos Santos, de 15 anos, destacou que a mostra desse ano foi a oportunidade dela se apresentar em novas modalidades. “Desde os sete anos estou no ARTEMAGIA e sempre apresentei em coreografias de ballet. Mas esse ano com as aulas online, também pude experimentar outros estilos como jazz e contemporâneo, que inclusive apresentei na gravação. Para mim foi uma sensação incrível e espero estar apresentando para os próximos anos”, finalizou.

Serviço

O canal da Associação Cultural ARTEMAGIA pode ser acessado pelo link: https://www.youtube.com/channel/UC38YDEkp2sYlQJZOnyrGcVg