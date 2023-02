Associação de amigos do Barreira Cravo promove baile de carnaval - Diário do Vale

Associação de amigos do Barreira Cravo promove baile de carnaval

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2023, 19:12 horas

Volta Redonda – A Associação de Amigos do Bairro Barreira Cravo promoverá na tarde deste domingo (12), um baile de carnaval para os moradores do local. Segundo a presidente da associação, a ex-vereadora e secretária municipal de Comunicação de Barra do Piraí, América Tereza, o objetivo é a diversão familiar.

– Nosso bairro se caracteriza por ser familiar e amplamente residencial. Queremos um carnaval alegre e sadio, em que todos os integrantes das famílias que vivem aqui possam se divertir sem problemas – disse América Tereza .