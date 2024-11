Ator Gabriel Lancaster ministra oficina de teatro em VR

Volta Redonda – O ator Gabriel Lancaster ministrará, ao longo de quatro semanas a oficina “Dinâmicas Teatrais”, aberta para todos os públicos e com atenção especial para crianças de 11 a 14 anos de idade. O projeto foi inscrito no edital da PROF para oficineiros da cultura (SMC 2023) e será realizado a partir desta terça-feira (19) na Biblioteca Municipal de Volta Redonda.

De acordo com Lancaster a oficina ajudara a desenvolver empatia, a trabalhar a timidez, a relação com outras pessoas através de jogos em grupo, dupla ou individuais de improviso e elaboração de cenas curtas. Com o projeto, os alunos terão oportunidade de conhecer novas pessoas e novas técnicas de como interagir socialmente.

“A ideia do projeto veio da minha própria vivência. Fui uma criança muito tímida que tinha dificuldade de falar em público e me relacionar com outras pessoas. Com o teatro aprendi a trabalhar essa ansiedade e a me preparar ou improvisar diante das dificuldades de um apresentação de trabalho ou até mesmo para uma conversa simples do dia a dia”, conta Gabriel.

As incrições para participar estão abertas em no link .

Sobre Gabriel Lancaster

Aos 28 anos, é formado em Design pela Unicarioca e tenho mais de 10 anos de experiência em teatro. O ator domina técnicas de improviso, dublagem, montagem e direção de cenas, produções teatrais. Já fez figuração para Netflix (Série SEM FILTRO, Record (O RICO E O LÁZARO) e protagonizou espetáculos como PLUFT, O FANTASMINHA, e TRIBOBO CITY, além de participar da produção do filme O ABRIGO ESPERANÇA de Flávio Colatrello, indicado ao prêmio Olho Vivo de melhor ator em 2016.