Atriz russa vai gravar filme no espaço sideral

Matéria publicada em 19 de maio de 2021, 17:03 horas

Yulia Peresild decola para a estação espacial no dia 5 de outubro

A ficção científica vai se tornar realidade outra vez ainda este ano. A agência espacial russa Roscosmos anunciou semana passada que vai mandar a atriz Yulia Peresild, de 36 anos, e o cineasta Islin Shipenko para a Estação Espacial Internacional em outubro para gravarem cenas de um filme. E como todo cosmonauta Yulia tem uma suplente, a também atriz Alena Nordovina que pode substitui-la se ela pegar uma gripe ou uma catapora na véspera do voo. O lançamento será no dia 5 de outubro a bordo do foguete Soyuz MS-19 que decolará do cosmódromo de Baykonur, no Cazaquistão. A nave será pilotada pelo cosmonauta Anton Shkaplerov. A atriz e o cineasta ficarão 12 dias no espaço gravando as cenas para o filme. Detalhe, a gravação de um filme com atores no espaço foi prevista em 1952 pelo Arthur Clarke no romance “Ilhas no Céu”.

No ano passado o Tom Cruise, aquele ator da Missão Impossível, anunciou que estava negociando com a Nasa para gravar cenas de um filme na Estação Espacial Internacional. Vai chegar atrasado! Até hoje ele não conseguiu concluir as negociações com a agência espacial americana e os russos passaram na frente. Yulia Peresild é uma atriz muito conhecida na Rússia e já trabalhou em vários filmes naquele país. Ela fez o papel de uma atiradora de elite no drama de guerra “A batalha de Sevastopol”.

O filme a ser rodado no espaço se chama “Vyzov” que em russo quer dizer “O Desafio”. Para voar até a Estação Espacial, que fica a 400 quilômetros de altura, Yulia e sua colega estão passando pelo treinamento normal de todo astronauta. Que inclui voos em microgravidade num avião Ilyushin, treinos em simuladores que reproduzem as vibrações do foguete durante a partida e sessões dentro da centrífuga. A centrífuga é uma cabine na ponta de um braço giratório que roda em alta velocidade para reproduzir as forças de aceleração durante a partida do foguete e o retorno a Terra.

O filme é uma produção conjunta do Canal Um da televisão russa e da agência espacial Roscosmos. A Roscosmos anda investindo no turismo espacial e também vai levar ao espaço o bilionário japonês Yusaku Maezawa durante a missão da Soyuz MS-20 no dia 8 de dezembro. Até lá o filme na ISS já terá sido concluído e a atriz e o cineasta terão retornado para a Terra no dia 25 de outubro, depois de 12 dias de filmagens no espaço.

Maezawa também tem um contrato com a empresa Space X, do bilionário Elon Musk, para fazer uma viagem ao redor da Lua na nave Starship, que se encontra em testes. Enquanto a Starship não fica pronta ele vai para a Estação Espacial ISS com os russos.

Muitas dessas aventuras espaciais modernas foram previstas pelo escritor de ficção científica Arthur C.Clarke, em livros escritos no início da década de 1950, há mais de setenta anos. No romance “Ilhas no Céu” Clarke conta a história de um menino de 10 anos, chamado Malcoln, que ganha um prêmio num programa de perguntas da televisão. O prêmio é uma viagem para qualquer lugar do mundo que ele escolher. E o menino escolhe ir para uma estação espacial que orbita a Terra. Durante as semanas que ele passa lá em cima a estação espacial recebe a visita de uma atriz e uma equipe de filmagens que estão gravando cenas para uma space opera semelhante aos filmes de Star Wars. Clarke ficou famoso ao escrever o roteiro para o filme “2001: Uma odisseia no espaço”, mas infelizmente morreu em 2008 e não viveu para fazer sua ficção virar realidade.

Coitado do Tom Cruise, ele deve estar roendo o sapato de tanta frustração. Ele não vai ser o primeiro ator a rodar um filme no espaço sideral.

Jorge Luiz Calife