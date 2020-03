Aulas do curso Teatro Cidadão terão início quinta-feira em Angra dos Reis

Matéria publicada em 10 de março de 2020, 09:59 horas

Iniciativa foi viabilizada pelo Fundo Municipal de Cultura e vai acontecer em três bairros

Angra dos Reis – Os moradores de Angra dos Reis vão ter a oportunidade de participar de mais um projeto cultural gratuito viabilizado pela prefeitura, por meio da Secretaria Executiva de Cultura e Patrimônio, via Fundo Municipal de Cultura: o curso Teatro Cidadão.

As aulas do curso, que terá duração de três meses, vão começar no dia 12 de março em três comunidades: Areal, Morro do Peres e Centro, e acontecerão sempre às quintas-feiras. Para participar é necessário ter mais de 14 anos e se inscrever nos locais do curso ou no WhatsApp (24) 999015734. As vagas são limitadas.

O curso, realizado pela Cia da Lua, terá direção geral de Zequinha Miguel e contará com Mauro Nask, Bruno Marques e Felipe Santana como colaboradores.

Programação – sempre às quintas-feiras

9h às 12h – Ciep 055 – Areal

14h às 17h – Associação de Moradores – Morro do Peres

18h30 às 21h30 – Casa da Lua – Centro (Rua do Comércio, 16)