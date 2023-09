‘Aves e Biodiversidade’ quer aumentar preservação de ecossistemas em Paraty

Paraty – A Secretaria do Meio Ambiente de Paraty promove, até 17 de setembro, o evento ‘Aves e Biodiversidade’, integrado ao calendário oficial do município para celebrar a diversidade biológica e incentivar ativamente a preservação dos ecossistemas e das formas de vida que neles habitam. O evento é gratuito e acontece em diversos pontos da cidade.

A programação foi elaborada para contemplar todas as faixas etárias, de crianças até adultos, com um objetivo claro: compartilhar conhecimentos que tornarão as gerações futuras defensoras do meio ambiente.

— O objetivo é apresentar não só para as pessoas da cidade, mas para todo o mundo a quantidade de espécies de aves que temos e a biodiversidade que temos, como uma forma de conscientizar sobre a importância de se preservar o ecossistema para as futuras gerações. Além de mostrar como a simbiose entre os seres e o nosso hábitat é importante para uma qualidade ambiental cada vez mais preservada e saudável — afirma Vinícius Soares de Oliveira, secretário municipal do Ambiente de Paraty.

Quem participar do evento descobrirá que no planeta Terra existem aproximadamente 10 mil espécies de aves, sendo aproximadamente 2 mil delas encontradas no Brasil e cerca de 500 em Paraty.

— O evento foi organizado em diversas frentes, desde a observação de aves em florestas, no núcleo urbano e também de aves marinhas, com a finalidade de demonstrar como essas espécies se propagam em diferentes ambientes ao nosso redor — explica Oliveira.

Confira a programação

Quinta-feira (14/09)

7h30 – Confecção e instalação de placas de Conscientização e Orientação – REEJ – Cajaíba

8h – Território do Corpo – Carolina Franco – Cais Pesqueiro

8h30 – City Tour – “Uma História de Paraty Vista pelo Mar”

8h30 – City Tour – Toca do Cassununga/Manguezal

9h10 – Mapa Afetivo – Elza Keik – Ponta Negra

10h – Palestra Glocalização – O cidadão no Centro do Mapa – Agatha Tommasi e Paulo Protasio – CINE +

14h – Escola Vai ao cinema – Maíra Norton – CINE +

14h30 – Oficina de grafite – Trabalhando o mundo das cores e simbologias naturais – German Templar – Escola do Pantanal

15h – Plantio de árvores nativas – Escola do Pantanal

Sexta-feira (15/09)

8h10 – Teatro com fantoches de aves – Bete Canela – Fundamental I e II – CINE +

8h30 – City Tour – “Uma História de Paraty Vista pelo Mar”

9h10 – Jogo de Tabuleiro Gigante “Impactos Humanos nas Aves e seus Habitats” – Bete Canela – Fundamental II e Médio – CINE +

9h30 – Pintura Divertida – Diversidade de aves e árvores – Bete Canela – Fundamental II e Médio – CINE +

14h – Pintura Divertida – Diversidade de aves e árvores – Bete Canela – Fundamental I – CINE +

14h30 – Teatro com fantoches de aves – Bete Canela – Fundamental I – CINE +

15h – Jogo de Tabuleiro Gigante “Impactos Humanos nas Aves e seus Habitats” – Bete Canela – Fundamental I – CINE +

Sábado (16/09)

7h – Passarinhada – Mangue da Terra Nova e Forte

8h – Dia mundial de limpeza de praia – Paraty Mirim

9h10 – Jogo de Tabuleiro Gigante “Impactos Humanos nas Aves e seus Habitats” – Bete Canela – CINE +

9h30 – Teatro com fantoches de aves – Bete Canela – CINE +

10h – Pintura Divertida – Diversidade de aves e árvores – Bete Canela – CINE +

14h – Oficina de tinta natural – Asas de Paraty – CINE +

14h30 – Caminhada de interpretação da biodiversidade: flora, fauna e funga com Jorge Ferreira – Museu do Forte

15h30 – Musical – Asas de Paraty – CINE +

17h – Palestra Luciano Lima, apoio Fazenda Bananal – CINE +

Domingo (17/09)

7h – Passarinhada – Fazenda do Bananal

7h30 – Floating com barco de rafting – Rio Mambucaba

9h – Palestra e observação de aves aquáticas na Baía de Paraty – Ana Beatriz Aroeira Soares – Escuna Cornelis Henri

10h30 – Oficina de esqueletização – Rosângela Jotta – CINE +

15h – Palestra – Como a fotografia de aves transformou a minha vida – Silvia Faustino Linhares – CINE +