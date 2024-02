BaDoPi Folia 2024 começa nesta segunda-feira (5)

O carnaval em Barra do Piraí tem abertura nesta segunda-feira (5), com o aguardado Bloco das Piranhas, um dos mais tradicionais da cidade. A folia acontece às 22h no Largo da Feira, no Centro.

Confira a programação completa dos blocos desta semana:

Quarta-feira – 07/02

Barra Fitness- 20h – Pista de Skate

Blocentral – 21h – Central Sport Clube

Quinta-feira – 08/02

Badopirei – 10h – Largo da Feira

Bandalheira – 17h – Central Sport Clube

O Conto do Vigário – 21h – Largo da Feira

Of Samba – 22h – Oficina Velha

Sexta-feira – 09/02

Bloco do Hulk – 22h – Metalúrgica

Sábado – 10/02

Bloco da Mata – 18h – Ipiabas

Carnafit – 20h – Largo da Feira

Flamengo – 21h – Largo da Feira

Domingo – 11/02

Bloco da Beata – 15h – Guararema

Mamãe quero brincar – 16h -São João

Segunda-feira – 12/02

Vai Kem Ker – 22h – Largo da Feira

Cem Compromisso – 23h – Largo da Feira

Terça-feira – 13/02

Balanço do Areal – 20h – Largo da Feira