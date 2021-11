Banda Carmenn é opção de rock alternativo no Sul Fluminense

Matéria publicada em 19 de novembro de 2021, 18:32 horas

Sul Fluminense – Com uma sonoridade que passeia entre os clássicos do rock alternativo e progressivo, a Banda Carmenn é formada por três integrantes: Vinny Souza no baixo, Luís Fernando Nuss na guitarra e no vocal e Ramon Neves na bateria.

A decisão de formar a banda nasceu do anseio de fazer o que sempre gostaram, transformar o hobbie de tocar e cantar em algo profissional, sem perder a essência principal que é estar entre amigos. “Nós sempre tocamos, mas estávamos há cerca de 3 anos parados por motivos pessoais, em especial trabalho e família”, conta a banda.

O nome Carmenn foi escolhido a partir de um sonho não concretizado da mãe de um dos integrantes do grupo. A banda resolveu escolher Carmenn para homenagear a genitora que não realizou seu encantamento em ter uma filha. O símbolo Flor de Vênus na identidade visual da banda retrata a feminilidade e reforça a escolha do prenome.

Tendo a região Sul Fluminense como palco principal para suas apresentações, a banda Carmenn almeja tocar em outras cidades e capitais como Rio e São Paulo, onde o cenário musical é pulsante e extremamente plural. Festivais de música, casamentos, bares e confraternizações particulares são os locais onde a banda tem disponibilidade para se apresentar.

Influências e estilos musicais

Com um repertório focado no rock’n’roll, a banda elege os principais e importantes nomes da cena alternativa em suas apresentações. Pink Floyd, Creed, Linkin Park, Oasis, Kiko Loureiro, Dream Theater, John Mayer, O Rappa, LS Jack, Charlie Brown Jr. entre outros artistas de peso do rock nacional e internacional.

Conheça a banda

Vinny Souza

Baixista profissional desde os 18 anos de idade, registrado como músico popular em Volta Redonda (RJ). Aos 14 anos, iniciou com a Banda Gravidade Zero em Resende, onde seguiu por 11 anos de carreira como contrabaixista. Foram mais de 600 shows nesses anos de estrada. “A música sempre fará parte da minha vida. E agora, mais do que nunca, após uma pequena pausa em minha carreira, estou retornando ao cenário com uma proposta bastante original”, relata Vinny. A Banda Carmenn apresenta músicas diferentes das tocadas atualmente na região, trazendo uma proposta única de versões próprias para enriquecer o cenário musical no Sul Fluminense.

Luís Fernando Nuss

Conhecido como Nuss ou pelo apelido de Nem, iniciou sua carreira musical por volta dos 13 anos, quando começou os estudos no violão. A partir de então, formou bandas e participou de eventos importantes em Resende (RJ) como o Domingo do Rock, Exapicor de Resende, e também na Exapicor de Volta Redonda e outros eventos musicais na região. Atuou ainda como integrante da banda 31 centavos e como fundador e guitarrista das bandas Rhadar e Sr. Gouveia. Atualmente, integra a Banda Carmenn como guitarrista e vocalista.

Ramom Neves Dias

Natural de Resende (RJ), iniciou sua carreira musical por volta dos 15 anos, quando montou uma banda com amigos do colégio, entre os integrantes estava Cauê Menandro (Atualmente formado em música pela universidade federal do Paraná), a banda fazia apresentações em rodas de samba em Resende (RJ), após o término da banda, também participou de outras bandas de samba da região como percussionista. Em 2011, iniciou os estudos em bateria na cidade de Fortaleza (CE), onde residia. No Ceará, fez parte de várias bandas de pop rock da cena musical do estado, como Banda Quinta de SI, The Peppers e Mar trio. Atualmente, integra a Banda Carmenn, como baterista.

Serviço

E-mail: [email protected]

Agenciamento artístico: Cartola Entretenimento

Telefone: (24) 99848-2309

Instagram: @bandacarmenn