Banda Municipal representa Porto Real em encontro na cidade de Liberdade/MG

Matéria publicada em 16 de maio de 2022, 17:32 horas

Porto Real- O município de Porto Real foi muito bem representado no tradicional Encontro de Bandas Musicais em Liberdade, Minas Gerais. A Banda Municipal é um dos Programas Sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação, SMASDHH. O Diretor de Programas da Secretaria, Jadson Leopoldino, o professor Jajá, destacou que foi um dia muito especial e que se sente gratificado com o sucesso da Banda. “Devido a linda apresentação da nossa Banda, já fomos convidados pela cidade de Carvalhos, de Minas Gerais, para nos apresentarmos na Festa da Padroeira, em agosto”.

Na abertura do evento o Maestro de Porto Real, Flávio Silva Celso foi convidado a fazer a regência do Hino Nacional Brasileiro tocado em conjunto pelas Bandas presentes, de Resende, Seretinga, Bom Jardim e São João Del Rey. O Programa Banda Musical tem atualmente 54 integrantes, divididos em Banda A e Banda B – (iniciantes). No evento a

Banda Musical de Porto Real arrancou muitos aplausos apresentando: O Dobrado Brasília , a música Livin’ on prayer (Bon Jovi), The Going Distancie, (Tema do filme Rock o lutador) e Pop And Rock Legend (Erick Clapton). No evento ainda aconteceu o tradicional Bandão, onde as bandas participantes se reúnem para tocarem todas juntas os dobrados Capitão Caçula e Dois corações.

A Secretária de Assistência Social, Valéria Sá frisou que o maestro e os alunos merecem parabéns pela belíssima apresentação. “É muito bom ver o sucesso nas apresentações e saber que os alunos avançam cada vez mais no aprendizado, agradecemos o município de Liberdade pelo convite para este encontro que foi maravilhoso” – Agradeceu a Secretária. O Prefeito Alexandre Serfiotis parabenizou a Banda Musical e frisou que há vários programas sociais para atender as crianças, os adolescentes e os jovens, todos oferecidos gratuitamente na SMASDHH, além de Programas para a Terceira Idade e também para jovens senhores e senhoras. “Parabéns a todos os envolvidos neste programa lindo que significa o resgate de tradições culturais da nossa cidade” – concluiu o prefeito.