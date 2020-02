Banda Onze:20 e grupo Aglomerou agitam o último final de semana do Sesc Verão 2020

Matéria publicada em 15 de fevereiro de 2020, 08:00 horas

Shows e atividades acontecem na Praia do Saco

Mangaratiba – Neste sábado e domingo, dias 15 e 16 de fevereiro, a unidade temporária do Sesc Verão 2020 em Mangaratiba, na Praia do Saco, prepara-se para receber shows gratuitos da banda Onze:20 (foto) e do grupo de samba Aglomerou, além de ação especial com o ex-atleta Claudinei Quirino e o jogador de rugby Daniel Gregg, durante o último final de semana do evento neste ano. O público poderá aproveitar ainda toda a programação cultural, além de diversas atrações esportivas, recreativas e de lazer.

Neste sábado, dia 15, a partir das 18h, a programação musical começará com o DJ Swave. Em seguida, às 20h30, a banda Onze:20 agitará o público com grandes hits. No domingo, dia 16, o DJ Swave retorna ao palco às 13h, seguido pelo grupo de samba Aglomerou, às 16h.

Serviço

Projeto Sesc Verão 2020 – Mangaratiba

Praia do Saco

Clínica de Atletismo com Claudinei Quirino – 15/02 – 10h

Show Onze:20 – 15/02 – 20h30

Clínica de Rugby com Daniel Gregg – 16/02 – 13h

Show Aglomerou – 16/02 – 16h