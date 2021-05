Barack Obama e o mistério dos OVNIs

Matéria publicada em 27 de maio de 2021, 14:04 horas

Ex-presidente disse que não pode comentar tudo o que sabe sobre o assunto

No dia 19 de maio passado os estudiosos de coisas que andam pelo céu comemoraram um estranho aniversário. Os 35 anos da noite dos objetos voadores não identificados nos céus do Brasil. A data coincidiu com um momento em que o polêmico assunto voltou a ser discutido. A poderosa Marinha dos Estados Unidos confirmou que são autênticas as imagens feitas por aviões de caça do porta-aviões USS Nimitz. Que mostram objetos voando em velocidades hipersônicas sobre o oceano Pacífico. E o ex-presidente Barack Obama confirmou a autenticidade dos vídeos, feitos em 2008. E disse que não pode revelar tudo o que sabe sobre o assunto.

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos criou uma comissão para estudar o que chama de “Fenômenos Aéreos Não Identificados”. E prometeu revelar suas conclusões perante o Congresso ainda este mês. Lá nos Estados Unidos, com a população vacinada e o país voltando a normalidade os deputados podem se preocupar com coisas no céu e no mar. Aqui embaixo, ao sul do Rio Grande, a situação é bem diferente. Mas mesmo assim a imprensa relembrou a revoada dos OVNIs em maio de 1986.

Na ocasião várias luzes vermelhas apareceram pairando no céu sobre São José dos Campos. Quem avistou primeiro foi o brigadeiro Osiris Silva que voltava de Brasília num bimotor. Ele pediu informações à torre de controle que confirmou a existência das luzes não identificadas. O radar da defesa aérea, em Brasília, confirmou a presença de contatos estranhos no céu de São Paulo e do Rio de Janeiro. Caças supersônicos Mirage, da base aérea de Anapolis e F-5 da base de Santa Cruz foram acionados. Os pilotos chegaram a registrar os objetos no radar dos caças mas não conseguiram acompanha-los devido a alta velocidade.

A Marinha dos Estados Unidos teve uma sorte melhor. Quando os radares do porta-aviões nuclear USS Nimitz registraram objetos estranhos na costa da Califórnia, em 2008, o comandante despachou dois caças F-18 superHornet equipados com câmeras de imagens infravermelhas. O casal de pilotos (Um deles era uma mulher) conseguiram captar imagens dos objetos que circularam pela internet. O mais estranho é que a piloto de um dos F-18 disse que os objetos pareciam sair de uma nave submersa e depois de voarem em velocidade hipersônica, mergulharam no oceano.

O que lembra o filme de ficção científica “O Segredo do Abismo”, do cineasta James Cameron (O mesmo do Avatar e do Titanic). Em seu filme, de 1989, Cameron imaginou uma colônia de seres extraterrestres vivendo no fundo do abismo de Porto Rico, nos limites do mar do Caribe. O que faz sentido, se exploradores alienígenas quisessem explorar nosso planeta sem serem incomodados eles poderiam se esconder no fundo dos oceanos. Que cobrem setenta porcento da superfície do nosso planeta.

Algumas pessoas tentaram explicar os vídeos da Marinha apelando para a hipótese de serem armas secretas de alguma potencia estrangeira. Drones da República Popular da China. Mas as manobras feitas pelos OVNIs, com acelerações da ordem de milhares de gravidades, estão além da tecnologia de qualquer país do mundo. E muito menos da China. Como disse um piloto, as forças de aceleração produzidas pelas curvas bruscas desses objetos transformariam um piloto humano em geleia. E a velocidade é da ordem de milhares de quilômetros horários.

Desde 1947, quando essas coisas começaram a ser vistas nos céus do mundo, que os pilotos sabem que existe algo no ar além dos aviões de carreira. O Pentágono tinha prometido revelar os resultados de suas investigações neste mês de maio. Mas o mês já esta terminando e até agora a prometida audiência ainda não aconteceu.

Seja como for houve um progresso nesses setenta anos de investigações. Antigamente os governos negavam a existência dos OVNIs e quem falasse no assunto era ridicularizado. Hoje em dia já admitem que o assunto é sério e merece ser investigado.

Jorge Luiz Calife