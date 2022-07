Barra do Piraí é o próximo destino a receber versão itinerante do projeto de destinação turística em edição de inverno

Matéria publicada em 27 de julho de 2022, 15:39 horas

Próxima localidade a receber o projeto será o município de Piraí, na região turística Vale do Café

Barra do Piraí- O município de Barra do Piraí, na região turística Vale do Café, será a quarta cidade a receber, esta semana, de quinta a domingo (28 a 31/07), a versão itinerante do projeto de destinação turística, edição de inverno, iniciativa da Secretaria Estadual de Turismo (Setur-RJ) e da TurisRio. Por meio de um contêiner com fotos e paisagens dos destinos fluminenses os visitantes podem obter informações turísticas das 12 regiões turísticas do estado e assistir a apresentações musicais.

A escolha dos destinos itinerantes se baseou nas cidades que mais atraem turistas na temporada de frio. A próxima localidade a receber o projeto será o município de Piraí, também na região turística Vale do Café (4 a 7/08).

Serviço:

Programação em Barra do Piraí

Contêiner aberto: a partir das 16h

Endereço: R. Gov. Portela, 26-100 – Centro/ Barra do Piraí/RJ