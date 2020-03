Barra Mansa abre inscrições para cursos gratuitos de Arte

Matéria publicada em 14 de março de 2020, 10:40 horas

Barra Mansa – A partir da próxima terça-feira, dia 17, a prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura, abre as inscrições para cursos gratuitos de formação e qualificação em cerâmica, argila, desenho e pintura em tela. As matriculas devem ser feitas na Estação das Artes, no Centro, as terças, quartas e quintas-feiras, das 9h às 20h.

Os cursos de formação e qualificação fazem parte do Plano Municipal de Cultura, conforme explica o presidente da Fundação, Marcelo Bravo.

– Investir em ações formativas de arte e cultura é um compromisso do governo. O prefeito Rodrigo Drable assinou em agosto de 2017 o decreto do programa de ocupação artística e cultural, como também o programa de formação. Essas ações estão no Plano Municipal de Cultura, a gente cumpre rigorosamente e adota esse plano como o margo regulatório das diretrizes de políticas culturais da cidade – disse.

A Fundação Cultura Barra Mansa também está realizando o cadastro de interesse para outros cursos que serão futuramente ministrados, mediante a procura. Durante a inscrição, os interessados poderão conhecer os trabalhos realizados pelas turmas de 2019.

Mais informações pelo telefone (24) 3326-0405, pelo WhatsApp (24) 98822-0674, ou pelas plataformas Instagram e Facebook, através do @culturabarramansa.