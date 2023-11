Barra Mansa: Anime Fest Fan recebe show do cantor e rapper Bin

Barra Mansa – O cantor e rapper brasileiro, Bin, subiu ao palco na noite de sexta-feira (17) no maior evento de cultura nerd do interior do Brasil, o Anime Fest Fan, em Barra Mansa. O festival levou muita música e entretenimento ao público. Neste sábado (18) a atração será a dupla Julinho Marassi e Gutemberg. A programação segue até este domingo (19), com o show do cantor e rapper Rashid e atrações diversas, como games, cinema, venda de artigos de desenho, entre outros. A entrada é franca.

O responsável pelo grupo Akai e um dos organizadores do Anime Fest Fan, Maicon Fagundes, contou detalhes sobre a programação do festival.

– O evento tem mais de dez anos e é a maior feira de cultura nerd do interior do Brasil. Reunimos mais de 50 mil pessoas na última edição e neste fim de semana esperamos bater a nossa expectativa. São 11 anos fora de Barra Mansa e a nossa vontade é que esse evento possa se consolidar aqui. Essa é a maior estrutura que já tivemos e preparamos tudo pra levar um evento de qualidade para todas as idades e gostos, de forma gratuita, debatendo temas importantes, como a acessibilidade, além de palestras, competições de games, k-pop. Procuramos valorizar os nossos artistas e produtores da região. Nós estamos reunindo elementos que agregam dentro da economia criativa e esperamos que todos possam aproveitar da melhor forma possível – destacou Maicon.

O prefeito Rodrigo Drable, que esteve presente no festival, parabenizou todos os envolvidos e ressaltou que é um evento que valoriza a juventude e a infância. “Muito importante para Barra Mansa contar com um festival como esse, principalmente para a juventude. Vale destacar que o Anime Fest Fan não tem venda de bebida alcoólica e isso é algo muito relevante nos dias de hoje. Parabéns para toda a organização”, destacou.