Barra Mansa divulga programação do Carnaval 2020

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2020, 09:22 horas

Folia contará com blocos de rua, ‘Matinê do Calçadão’ e o tradicional Bloco do Boi, que há mais de sete décadas alegra as ruas do Centro

Barra Mansa – Esse ano o Carnaval em Barra Mansa terá uma programação dedicada aos blocos de rua. A prefeitura, por meio da Fundação Cultura, selecionou quatro blocos através de edital. Os contemplados receberão banheiros químicos, brigadistas, segurança e o mini-trio com equipamento de som. Os selecionados foram: “Me Beija Direito”, no Centro; “Se Vira nos Trinta”, na Siderlândia; “Arrastão do Povão”, na Vista Alegre; e “Renascer”, na Cotiara. Além desses ainda está previsto um bloco independente pelo quarto ano consecutivo, que fica no Morro do Cruzeiro, o “Bloco da Tradição”.

O mais antigo bloco da cidade é o tradicional Bloco do Boi, que sai de sábado a terça-feira, da Rua Sete de Setembro, no bairro Roberto Silveira, com sua concentração às 16h. O cortejo passa pela Pinto Ribeiro, atravessa a Duque de Caxias, vai até a Joaquim Leite e finaliza o desfile no Calçadão Dama do Samba.

Para o presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, a democratização e a transparência são destaque desse ano, pois a programação foi selecionada por meio de edital, no qual todos puderam participar.

– Atendendo uma demanda antiga do setor cultural, decidimos nessa gestão intensificar a política de editais para a seleção das programações culturais, valorizando os artistas locais. Para o carnaval não poderia ser diferente. Além de selecionar os blocos, também selecionamos as bandas que vão animar os quatro dias da “Matinê do Calçadão”, entre 14h e 23h. Todos os dias uma banda vai embalar as marchinhas carnavalescas mais tradicionais abrindo a programação. Para fechar a folia foi selecionado um grupo de bateria para agitar a galera até o momento da dispersão – fala o presidente, explicando que o resultado das bandas selecionadas será divulgado nos próximos dias.

Esse ano a Beira Rio receberá uma estrutura ainda maior que o ano passado para abrigar de forma segura e confortável os foliões que, todos os dias, ficam até o fim da programação.

– Desde a criação do Calçadão Dama do Samba Paula de Jesus Francisco, nos empenhamos em consolidar aquele espaço como o lugar do samba. Agora, vamos ampliar para mais uma parte da Beira Rio, aumentando a capacidade de público e garantindo mais conforto, acessibilidade e segurança para quem quer brincar o carnaval – completa Bravo, afirmando ainda que toda programação é gratuita.

Confira a programação:

*Sexta-feira | Dia 21

BLOCO DA TRADIÇÃO

19h | Rua João Miranda Torres

MORRO DO CRUZEIRO | CENTRO

*Sábado | Dia 22

BLOCO ME BEIJA DIREITO

13h | Domingos Mariano e Joaquim Leite

CENTRO

SE VIRA NOS TRINTA

16h | Rua José Gonçalves Rebollas

SIDERLÂNDIA

BLOCO DO BOI

16h | Rua Sete de Setembro

ROBERTO SILVEIRA | CENTRO

*Domingo | Dia 23

BLOCO ARRASTÃO DO VISTÃO

14h | Praça Juscelino Kubitschek

VISTA ALEGRE

BLOCO DO BOI

16h | Rua Sete de Setembro

ROBERTO SILVEIRA | CENTRO

*Segunda-feira | Dia 24

BLOCO RENASCER

15h | Rua José Hipólito

COTIARA

BLOCO DO BOI

16h | Rua Sete de Setembro

ROBERTO SILVEIRA | CENTRO

*Terça-feira | Dia 25

BLOCO ARRASTÃO DO VISTÃO

14h | Praça Juscelino Kubitschek

VISTA ALEGRE

BLOCO DO BOI

16h | Rua Sete de Setembro

ROBERTO SILVEIRA | CENTRO

*Sábado | Dia 29

RESSACA DO ME BEIJA DIREITO

14h | Calçadão Dama do Samba

CENTRO

MATINÊ DO CALÇADÃO

De 22 a 25 de fevereiro

14h às 23h

Calçadão Dama do Samba Paula de Jesus Francisco

CENTRO

CARNAVAL EM AMPARO

De 22 a 25 de fevereiro

14h Matinê

19h Banda Sintonia

Praça Arthur Luis Corrêa