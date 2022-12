‘Barra Mansa Festival de Filmes’ começa neste sábado - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2022, 08:28 horas

Barra Mansa – Começa neste sábado (10), o ‘Barra Mansa Festival de Filmes’. O evento tem o objetivo de dar visibilidade aos novos talentos da cidade, através da exposição dos trabalhos de produção dos participantes à população. As exibições acontecerão até a quarta-feira (15), no Riviera Centro Comercial, na Avenida Joaquim Leite, n° 577. A realização é da prefeitura, por meio da Fundação Cultura (FCBM), em parceria com a Cia. Calegari e a Rede Cine Show.

Em 2022 serão exibidos oito filmes de Barra Mansa em mostra competitiva, envolvendo mais de 50 atores da companhia teatral nos processos de: direção, atuação, edição e apresentação gráfica das obras; além de seis nacionais hors-concours (fora da competição).

Além da exibição de filmes, a programação vai contar com oficinas artísticas e premiação dos talentos, no dia 11/12 (domingo), às 18h, no Clube Municipal – Rua Juiz Antônio Ciani, n° 91, Centro.

Serão prêmios que irão contemplar os melhores entre os oito filmes nas seguintes categorias: ator, atriz, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, trilha sonora, roteiro, caracterização e figurino, direção de arte, direção, fotografia, filme e júri popular. Após a premiação haverá uma confraternização entre atores, convidados, apoiadores e patrocinadores para celebrar o sucesso do festival.

Já as oficinas terão capacidade máxima de 25 alunos por turma. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas a partir de uma hora antes de cada atividade no próprio local. A primeira será das 9h às 11h, com o tema ‘Direção, com Renan Barbosa Brandão’. A segunda será ‘Master Class’, das 11h às 12h30, com Paulo Roberto Júnior – curador do Festival Curta Cinema Rio, com o tema ‘Como inscrever seus filmes em festivais e o que esperar dos processos de seleção’.

A terceira é ‘A Realidade como faísca criativa para produção de cinema’, das 13h às 15h, com Marcelo Lin – Produtor e Diretor do filme Serrão.

– Uma cidade criativa é aquela que reconhece nos processos produtivos artísticos e inovadores a capacidade de desenvolvimento social e econômico. Assim é Barra Mansa, que além de garantir um calendário cultural repleto de alternativas e linguagens artísticas, ainda fomenta a produção de novos produtos e serviços – comentou o presidente da FCBM, Marcelo Bravo.

Confira a programação das exibições:

– 10 de dezembro (sábado)

Abertura da Premier Barra Mansa

Local/hora: Cine Show, às 10h

Filmes: Último Domingo (hors-concours); Platô; Azul Celeste; A Palavra Final – classificação 12 anos.

Exibições com classificação 16 anos

Local/hora: Cine Show, 13h

Filmes: 6 Na Berlinda; O Sublime não Se Repete; A Qualquer Momento; Desejo e Punição; “Sideral” RN; “Fantasma Neon” RJ; “Chão de Fábrica” RJ; “O Pato” PR; “Serrão” MG; e Resenha com Marcelo Lin – diretor de Serrão.

– 12 de dezembro (segunda-feira)

Local/hora: Cine Show, 14h

Filmes: Último Domingo; Platô; Azul Celeste; A Palavra Final

– 13 de dezembro (terça-feira)

Local/hora: Cine Show, 14h

Filmes: 6 Na Berlinda; O Sublime não Se Repete; A Qualquer Momento; Desejo e Punição

– 14 de dezembro (terça-feira)

Local/hora: Cine Show, 14h

Filmes: Último Domingo, Platô, Azul Celeste, A Palavra Final

– 15 de dezembro (quarta-feira)

Local/hora: Cine Show, 14h

Filmes: 6 Na Berlinda; O Sublime não Se Repete; A Qualquer Momento; Desejo e Punição