Barra Mansa já se prepara para encenar a Paixão de Cristo

Matéria publicada em 11 de janeiro de 2020, 09:00 horas

Seleção de atores acontece neste sábado e o espetáculo será realizado no bairro Vista Alegre, dia 10 de abril

Barra Mansa – Com a retomada dos trabalhos em 2019, a Paixão de Cristo em Vista Alegre continuará levando ao público um grande espetáculo, com muita qualidade e muita fé. A missão é realizar um ato ecumênico integrando várias expressões artísticas e religiões, mostrando que o que importa é a fé e o amor que Deus tem, em uma proposta inovadora. Tomando proporções não esperadas já em seu primeiro ano, a Paixão de Cristo em Vista Alegre levou para as ruas cerca de 1,2 mil espectadores e ainda 82 atores, 20 pessoas na equipe de produção e 12 na coordenação dos trabalhos. A Paixão de Cristo em Vista Alegre é uma realização da Comunidade Nossa Senhora Aparecida – Vista Alegre (Paróquia Santa Cruz) e faz parte do Calendário Cultural do Município.

Segundo o diretor do espetáculo, Mattus Silva, o objetivo principal é incentivar a comunidade em geral para que participe e coloque seu dom a serviço, visto que a maioria são atores amadores.

– Queremos sensibilizar o público em uma das maiores tradições religiosas da igreja no mundo e ampliar o conhecimento, a reflexão e o diálogo em torno da Paixão de Jesus por nós – diz.

As audições acontecerão neste sábado, dia 11, e definirão alguns dos personagens importantes para o desenrolar da trama.

– As audições são importantes para que a gente consiga encaixar de fato cada ator em um personagem com o qual ele se identifique e consiga dar o melhor de si. Alguns personagens por sua complexidade já estão definidos, mas ainda há tantos outros que precisam ser definidos e daí surge à ideia da audição – acrescenta a coordenadora geral do grupo Arte em Missão, Elma Mariano, que cuida das atividades da Paixão de Cristo.

Serviço

Audições do espetáculo ‘A Paixão de Cristo – Vista Alegre’

Data: 11 de janeiro, às 15h

Local: Comunidade Nossa Senhora Aparecida – Rua Nossa Senhora Aparecida, no 61, Vista Alegre

Realização: Grupo Arte em Missão