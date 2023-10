Barra Mansa leva diversão ao público com espetáculo ‘O Pequeno Príncipe’

Barra Mansa – A magia do teatro continua encantando pessoas de diferentes idades em Barra Mansa. Na noite de sexta-feira (13), a Prefeitura, por meio da Fundação Cultura, apoiou a apresentação do espetáculo musical ‘O Pequeno Príncipe’, que faz parte do programa Diversão em Cena, desenvolvido pela Fundação ArcelorMittal. A encenação, baseada na obra clássica do autor francês Antoine de Saint-Exupéry, aconteceu na Fazenda da Posse.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, expressou como a arte ganha cada vez mais força no município. “Essa é mais uma apresentação em parceria com ArcelorMittal, que valoriza a cultura e promove espetáculos de forma gratuita e acessível. A intenção é que a população tenha acesso a contos e fábulas em espaços que fazem parte da história de Barra Mansa, assim como é a Fazenda da Posse. Por isso, ao mesmo tempo em que se divertem, conhecem e descobrem mais sobre o município”, destacou Bravo.



A moradora do bairro Santa Clara, Martina Lebron, levou sua filha de um ano de idade para o espetáculo. “É a primeira vez que ela tem uma experiência com uma peça de teatro e não tirou os olhos do espetáculo. Eu não tenho inserido o acesso a telas dentro da rotina dela, então procuro despertar esse desejo nela de acompanhar mais apresentações teatrais, livros e peças educativas.”, comentou.

O programa Diversão em Cena é o maior programa de formação de público para teatro infantil do país e tem o compromisso de democratizar o acesso à cultura, levando apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a escolas, teatros e praças públicas. Promovida pela Fundação ArcelorMittal há 13 anos, a iniciativa está presente em mais de 60 municípios.